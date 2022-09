Alla biblioteca Frera di Tradate la scrittrice Laura Imai Messina

Martedì 11 ottobre prossimo uscirà il nuovo libro di Laura Imai Messina e la biblioteca Frera sarà la prima tappa del suo tour di presentazioni in Italia. Laura Imai Messina è un’autrice bestseller tradotta e apprezzata in tutto il mondo.

Nata a Roma, a 23 anni si è trasferita a Tokyo, dove ha conseguito un dottorato in Letteratura. Attualmente insegna italiano presso alcune tra le più prestigiose università della capitale giapponese. E’ autrice di romanzi, saggi e storie per ragazzi. Nel 2020 è uscito “Quel che affidiamo al vento”, caso editoriale in corso di traduzione in 30 paesi; solo in Italia ha venduto 70.000 copie. Collabora con numerosi inserti culturali italiani e insegna presso la scuola Holden. Vive tra Kamakura e Tokyo con il marito Ryosuke e i figli Claudio Sosuke ed Emilio Sosuke. Il suo sito è lauraimaimessina.com.

“L’isola dei battiti del cuore” è il suo nuovo romanzo attraverso il quale ci conduce, grazie alla sua conoscenza privilegiata della cultura giapponese, in un luogo incredibile eppure reale del Paese del Sol Levante: Teshima, una piccola isola dell’arcipelago sud orientale del Giappone dove in un luogo appartato alla vista sorge un edificio con una grande finestra sul mare. Lì sono catalogate le pulsazioni del cuore di oltre settantamila persone, alcune vive, altre già ombre, provenienti dai luoghi più disparati del pianeta. Si chiama Shinzo-on no Akaibu, l’Archivio dei Battiti del Cuore.