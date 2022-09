Mercoledì 21 settembre alle ore 21, presso IL MELO – area UDM (Università Del Melo) in via Magenta 3 a Gallarate (VA), la Dott.ssa Eleonora Crosta invita a partecipare a una serata gratuita (con obbligo di prenotazione) per la presentazione del corso “Ansia, panico, rabbia e tristezza. Come affrontarli”, rivolto a coloro che stanno attraversando un momento di sofferenza emotiva e a tutti coloro che vogliono conoscere il mondo delle emozioni e imparare a gestirle in modo funzionale.

La pandemia ha causato un aumento significativo del disagio psicologico e un distanziamento sociale forzato. Questo percorso vuole offrire la preziosa opportunità del gruppo, un’esperienza di condivisione e di supporto reciproco in un’epoca storica particolarmente traumatica per tutti.

Il percorso è un viaggio alla scoperta delle emozioni, soprattutto quelle considerate negative e più difficili da padroneggiare, quali ansia, panico, rabbia, tristezza, vergogna, illustrando ai partecipanti le strategie concrete per imparare a gestire le emozioni. Ma vuole anche concedere l’occasione di elaborare insieme gli eventi traumatici subiti in un tempo storico così faticoso.

Durante la serata verrà illustrato il programma del corso, che prevede sei incontri dedicati alle strategie cognitive e due incontri alle tecniche di rilassamento, per imparare a conoscere le proprie emozioni e a gestirle in modo efficace con il fine ultimo di ridurre la sofferenza emotiva.

La dott.ssa Crosta sarà a disposizione del pubblico per rispondere a ogni domanda e per spiegare l’approccio che verrà utilizzato durante il corso, che fa riferimento ai principi della psicoterapia cognitivo-comportamentale.

La dott.ssa Eleonora Crosta è psicologa psicoterapeuta cognitivo – comportamentale e terapeuta EMDR Practitioner. Riceve in via Magenta, 3 a Gallarate presso IL MELO – area UDM, dove svolge terapie individuali e di coppia, rivolte ad adulti e adolescenti. Si occupa principalmente di ansia, panico, ossessioni-compulsioni, depressione, disturbo bipolare e personalità borderline.

Lavora con i bambini che manifestano ansia sociale, rabbia e aggressività.

Tratta l’elaborazione degli eventi traumatici attraverso la terapia EMDR.

La dott.ssa Crosta Eleonora lavora anche nel campo della neuropsicologia con pazienti affetti da cerebrolesioni acquisite a domicilio o presso case di cura, eseguendo la valutazione e la riabilitazione delle funzioni cognitive del soggetto in seguito a ictus o trauma cranico. Infine, conduce training di gruppo sulle abilità di memoria rivolti a soggetti sani, adulti e anziani, presso IL MELO.

La dott.ssa Crosta conduce ormai da anni il gruppo per la gestione delle emozioni e svolge in collaborazione anche altri percorsi di gruppo per adulti per il rafforzamento delle abilità comunicative assertive e per la gestione della paura nel bambino.

Per avere maggiori informazioni o per prenotare la partecipazione alla serata del 21 settembre, è possibile contattare la dott.ssa Crosta al numero 3406658669 o la dott.ssa Valenzisi al numero 3467887664 oppure scrivere agli indirizzi eleonora_crosta@yahoo.it e valenzisisara@gmail.com.