Associazione Oplà: dieci anni di esperienza teatrale fanno scuola

È nata 10 anni fa a Tradate Oplà Teatro, associazione di promozione sociale che promuove il teatro a 360 gradi e che si basa sul desiderio di avvicinare il Teatro alle persone e le persone al Teatro.

Il lavoro di Oplà ha dei pilastri fondamentali: passione, dedizione, professionalità, divertimento, creatività e collaborazione. Queste sono le basi che sostengono la squadra di Oplà, il lavoro di compagnia, le lezioni in aula e la rete con altre realtà culturali, teatrali e sociali del territorio.

Perno e fulcro del lavoro di Oplà è la Scuola di teatro che nasce nel 2013 con sede a Tradate e Besnate.

La scuola ha corsi rivolti a bambini, ragazzi, adolescenti ed adulti che contano ad oggi più di 60 allievi.

Sempre dal 2013 Oplà collabora con le biblioteche del territorio nei progetti “Nati per leggere”, portando storie animate in tutta la provincia di Varese e non solo.

Nel 2014 inizia la prima rassegna di teatro ragazzi della città di Tradate: “Teatro nei cortili”, la prima rassegna nel suo genere che porta il teatro nei cortili della città.

In questi 10 anni Oplà è cresciuta ed ha prodotto 13 spettacoli per ragazzi, adolescenti ed adulti, che spaziano dal teatro ragazzi, al teatro storico, una ventina di storie animate e 15 cene con delitto.

Oltre che a collaborare con i comuni di Tradate e di Besnate, Oplà collabora stabilmente con i comuni di Caronno Varesino, Somma Lombardo, Venegono Inferiore, con la proloco di Venegono Superiore e con le scuole dell’istituto I.C. Galilei di Tradate.

Oplà è un continuo inventare e sperimentare nuovi prodotti: dal teatro in natura proposto con “Teatro in montagna” – un’esperienza intensiva e residenziale, rivolta ai ragazzi dai 13 ai 18 anni, che mette insieme il fare teatro ed esperienze intense di lavoro di gruppo outdoor – all’Happening, esperienza animativo-teatrale nella quale ogni classe compie un percorso a tappe incontrando attori-personaggi che grazie a monologhi e giochi teatrali fanno vivere ai bambini in prima persona la tematica dell’happening. E poi ci sono i corsi di formazione per aziende e laboratori nelle scuole, come il laboratorio di teatro, il laboratorio di circo e il laboratorio giallo-d’autore.

A gennaio 2020 la scuola di teatro Oplà sperimenta il lockdown, non si abbatte, si rialza e nel giro di 10 giorni riparte proseguendo le lezioni online: un’esperienza che rimarrà nella storia.

Oplà rafforza i propri legami con altre compagnie teatrali del territorio del basso Varesotto: Viandanti Teatranti e Oblò. Da questa collaborazione nasce un nuovo format teatrale “I Fili di Arianna”, spettacolo itinerante nei parchi pubblici, che vince le restrizioni Covid e riporta il teatro alla gente.

Proseguono le sperimentazioni di Teatro e Natura collaborando con l’associazione Genitori e Figli e il Parco Pineta di Tradate-Appiano Gentile.

A settembre parte un nuovo anno di scuola di teatro Oplà e l’associazione non vede l’ora di crescere e far conoscere il teatro a nuovi iscritti.

Perché il teatro è divertimento, apprendimento, istinto, libertà, sperimentazione, scoperta, creatività e crescita.

Per info e iscrizioni: www.oplateatro.it oppure scrivere a info@oplateatro.it.