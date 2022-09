A Brunello una zucca gigante da oltre 350kg

A pochi giorni dal mese della zucca, ottobre, Brunello può vantare un record davvero singolare, ovvero quello della “zucca gigante” dalla bellezza di 350kg e dalle dimensioni della famosa carrozza di Cenerentola. Come se l’incantesimo fosse rimasto a metà dopo lo scoccare della mezzanotte.

Nessuna magia della fata madrina, lo speciale raccolto del nostro lettore Simone (nella foto) è realtà: approfittando infatti dalla generosità del terreno del Comune varesino, “di ottima qualità e molto ricco di sostanze nutritive per le culture”, Simone ha voluto “cullare” la sua prima “Atlantic Giant“, ovvero la zucca gigante.

Dopo una lunga ricerca, l’hobbista dal pollice verde ha acquistato così un seme si è messo all’opera per coltivare la zucca. «Coltivare una zucca gigante è come coltivare un qualsiasi ortaggio – spiega – Nel suo periodo di coltivazione, per la zucca va da aprile a settembre, va dato all’ortaggio solo il necessario di cui ha necessità, come per pomodori e altre colture orticole, dedicando però alla pianta fino a 2-3 ore al giorno».

Durante la coltivazione, per via di siccità e divieti, Simone ha dovuto razionare l’acqua, «tutta piovana e recuperata i mesi precedenti e in quei pochi giorni in cui nel Varesotto sono scese poche gocce», ha staccato alcuni canali per recuperarne il piu possibile e riempire le cisterne di acqua piovana ormai quasi vuote.

Dopo aver curato la pianta da piccoli marciumi e vedendola crescere sempre di più, è arrivata la decisione di portare la zucca ad una gara nazionale. Non sono mancante le soddisfazioni per il quinto posto conquistato per il suo peso ed un premio speciale per la zucca piu bella. “Il suo peso stimato alla raccolta era poco piu di 380 kg mentre il peso reale su pesa è stato di 350 kg dovuto alla mancanza di acqua” sottolinea Simone.

Chissà se ad Halloween il nostro lettore sceglierà di addobbare con il caratteristico sorriso di Jack O’Lantern la sua zucca gigante.