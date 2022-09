Buona la prima, i Mastini vincono ad Ascona

Nella prima uscita ufficiale precampionato il Varese Hockey vince di misura 2 a 1 contro l’Ascona. Dopo nemmeno dieci allenamenti i Mastini hanno voluto testare il livello di preparazione in un’amichevole interessante contro l’Ascona, squadra decisamente più avanti di preparazione che milita nella seconda divisione svizzera, giocata sul ghiaccio neutro di Biasca.

Tra assenti e indisponibili (Drolet, Odoni, Piccinelli, Raimondi, Mordenti), i gialloneri si presentano con Fanelli (difensore) e Perino (attaccante) aggregati dal farm team di Aosta per completare 3 linee di difesa e 3 linee abbondanti per l’attacco. La prima novità all’ingresso in pista è la splendida maglia utilizzata oggi dai Mastini: in realtà quella indossata oggi è la casacca che sarà riservata al riscaldamento pre – partita durante la stagione. Il colore è particolare, così come lo sono le scritte riportate e la finalità, il cui senso verrà spiegato prossimamente in una giornata dedicata (quindi ora non anticipiamo nulla).

Il primo tempo snocciola alcune buone trame dei varesini che infrangono però le loro tante conclusioni contro il portiere avversario, evidentemente già in forma campionato. La prima vera occasione è del Varese: M. Borghi si presenta a tu per tu con l’estremo difensore ticinese, che però lo ipnotizza.

A distanza di qualche secondo arriva il vantaggio svizzero. Al 6’58” bella l’azione che porta alla conclusione di un attaccante che insacca sotto l’incrocio da posizione ravvicinata, complice una lieve deviazione. I Mastini costruiscono bene e bussano ancora alla porta avversaria, prima con Allevato, poi con Vanetti che, solo davanti al portiere, spara sui suoi gambali. Due le superiorità numeriche varesine nel primo tempo, durante le quali si vede una buona presenza nel terzo di attacco che non riesce però a trovare la rete. Da segnalare un intervento eccellente di Rocco Perla che neutralizza una conclusione al volo dai 4 metri.

Il secondo drittel riprende col medesimo copione con il quale era terminato il primo, ossia con Varese che spinge alla ricerca del pari. Le occasioni si contano abbondanti, ma la più ghiotta è quella di M. Borghi che intercetta un disco e si invola verso la porta avversaria ma il tiro è ribattuto dai gambali del goalie di casa. La rete arriva al 28’56” con unagrande discesa di Franchini lungo la balaustra di destra, assist centrale per M. Mazzacane che di prima intenzione manda sotto la traversa. Varese cambia il portiere per dare metà partita anche a Dalla Santa, subito chiamato in causa da un paio di conclusioni dalla distanza e ben respinte.

Il raddoppio giallonero giunte poco prima della seconda sirena: P. Borghi combatte in balaustra, lavora bene il puck e lo porge a Perino, il quale se lo aggiusta e da un paio di metri lo manda, di polso, alle spalle dell’avversario.

Terzo tempo ricco ancora di occasioni, da una parte e dall’altra, perché l’Ascona ha provato a insidiare la gabbia di Dalla Santa, che ben si è disimpegnato. Varese ha avuto più volte la possibilità di triplicare ma ottimo è stato il goalie avversario a sventare ogni tentativo.