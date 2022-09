A Busto Arsizio si legge: conclusa la seconda edizione di “Reading challenge“

Si è conclusa nei giorni scorsi la seconda edizione della Reading challenge dedicata ai giovani lettori, la sfida di lettura organizzata dalla Biblioteca comunale nell’ambito delle iniziative per la promozione della lettura – progetto Reading Busto/Fondazione Cariplo. I lettori dai 7 ai 16 anni sono stati invitati a leggere sei libri in base alle categorie proposte dai bibliotecari nel periodo tra giugno e settembre.

Ben 167 ragazzi (su 193 iscritti) hanno vinto la sfida e concluso la Challenge, segno di un grande interesse dei più giovani nei confronti della lettura. La cerimonia di premiazione si è svolta al teatro Fratello Sole, il 17 settembre: ai giovani vincitori della sfida sono stati consegnati un diploma di merito e uno zaino con il logo BiBA. Buoni per acquisto libri sono stati consegnati invece alle tre scuole con il maggior numero di iscritti: le primarie Tommaseo e De Amicis e la secondaria di primo grado Bellotti. Durante la premiazione, è stato molto apprezzato l’intervento di Martin Stigol della Zattera Teatro che ha letto e interpretato un brano tratto da “L’occhio del lupo” di Daniel Pennac. Continuano intanto le iniziative di promozione della lettura dedicate agli adulti: oltre ad Autunno tra le righe, la serie di presentazioni di libri che continuerà fino al 25 ottobre in biblioteca, è in corso il Festival del libro del sistema bibliotecario Busto Arsizio Valle Olona, rassegna di incontri con gli autori giunta alla quarta edizione. Il programma del Festival del libro 2022, realizzato in collaborazione con Ubik Busto Arsizio, ha preso il via il 18 settembre a Gorla Minore e si concluderà il 30 novembre a Busto Arsizio con la presentazione di Piergiorio Pulixi.

Di seguito il programma dei prossimi incontri: BIBLIOTECA di FAGNANO OLONA mercoledì 28 Settembre ore 21.00 ANILDA IBRAHIMI presenta VOLEVO ESSERE MADAME BOVARY BIBLIOTECA di BUSTO ARSIZIO; venerdì 7 ottobre ore 18.00 RICCARDO BERTOLDI presenta PUNTO E A CUORE BIBLIOTECA di CASSANO MAGNAGO; sabato 8 ottobre ore 18.30 GIANNI BIONDILLO presenta PASOLINI. IL CORPO DELLA CITTA’ BIBLIOTECA di MARNATE; venerdì 14 ottobre ore 21.00 CRISTINA CABONI presenta LA VIA DEL MIELE modera Consuelo Sozzi BIBLIOTECA di SOMMA LOMBARDO; giovedì 27 ottobre ore 21.00 ALICE BASSO presenta UNA STELLA SENZA LUCE BIBLIOTECA di CASTELLANZA; mercoledì 9 novembre ore 21.00 LUCA BIANCHINI presenta LE MOGLI HANNO SEMPRE RAGIONE BIBLIOTECA di SOLBIATE OLONA; sabato 12 novembre ore 21.00 ANDREA TARABBIA presenta IL CONTINENTE BIANCO BIBLIOTECA di GORLA MAGGIORE; mercoledì 16 novembre ore 21.00 ANDREA VITALI presenta COSA E’ MAI UNA FIRMETTA BIBLIOTECA di OLGIATE OLONA; venerdì 18 novembre ore 21.00 FRANCESCO MUZZOPAPPA presenta SARO’ BREVE BIBLIOTECA di BUSTO ARSIZIO; mercoledì 30 novembre ore 18.30 PIERGIORGIO PULIXI presenta LA SETTIMA LUNA