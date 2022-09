CAB 45, evento musicale dell’Accademia Clara Schumann

Centro Artecultura Bustese (CAB) è un’associazione costituitasi nell’ormai lontano 14 luglio 1977 con lo scopo primario di creare occasioni sempre nuove per far conoscere e diffondere l’arte a tutti i suoi livelli. Se questo ha significato, alle sue origini, organizzare in particolare mostre collettive ed estemporanee per i suoi soci, quasi tutti artisti, quarant’anni dopo si conferma una realtà consolidata nel panorama artistico di Busto e dintorni ed una realtà formativa nel campo delle arti applicate. Molto conosciuti e frequentati sono infatti i corsi di pittura, disegno, acquerello, vetrata Tiffany, manipolazione argilla, intarsio ligneo, arte con i materiali.

La mostra e l’evento

45 anni sono un bel traguardo ed il CAB celebra i suoi 45 anni di attività con una mostra nella sede piu’ prestigiosa di Busto Arsizio. E’ prevalentemente una mostra di arti visive, non solo pero’: nello spirito che ha animato i soci fondatori, abbiamo ampliato la nostra proposta anche alla letteratura e, per la prima volta a Palazzo Cicogna esponiamo alcuni elaborati scritti dai nostri soci prendendo spunto da quadri di grandissimi artisti.

La mostra, come abitudine del CAB, è dotata di catalogo

Per sottolineare la ricorrenza, sabato 10 settembre la mostra ospiterà un evento musicale importante ad opera della Accademia di musica “Clara Schumann” in Olgiate Olona che da 30 anni è una realtà consolidata e radicata sul territorio dove propone corsi di musica, nello specifico per strumento canto propedeuticamusicale e coro.

Ecco i maestri che compongono il duo:

Lanni Giuseppe: Fagotto e chitarra

Ha collaborato, anche in qualità di 1° fagotto, con numerose orchestre; Nuove Immagini di Salerno, Mattia Battistini di Roma (compagnia teatrale dell’attrice Franca Valeri), Piccola Sinfonica di Milano, etc. collaborazioni hanno prodotto numerosi concerti in Italia e all’estero (Belgio, Francia, Giordania, Svizzera, Croazia, Olanda, Danimarca). Si è esibito anche come solista dsi chitarra in orchestre e teatri di tutta Europa. Dal 2012 al 2021 è Responsabile Artistico presso l’Accademia di musica “Clara Schumann”.

Massironi Laura: Flauto Traverso

Vince nel 1992 in duo col pianista Fabio Sormani il I° Premio al concorso Internazionale di musica “Premio Ispra”.Ha collaborato con diverse compagini orchestrali: Orchestra Sinfonica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano dal 1991 al 1999 effettuando tourneè in tutto il mondo (Canada, Tailandia, Svizzera, Francia, Germania, Spagna ..) diretta tra gli altri da Riccardo Muti.

PALAZZO MARLIANI CICOGNA Pzza Vittorio Emanuele, 3 21052 BUSTO ARSIZIO

da SABATO 3 SETTEMBRE A DOMENICA 11 SETTEMBRE 2022

Aperto martedì, mercoledì, giovedì e sabato ore 14.30 – 18.00

venerdì ore 09.30-13.00 e 14.30-18.00, domenica ore 15.00-18.30

Concerto di chitarra e flauto – Accademia Clara Schumann di Olgiate Olona

Chitarra Giuseppe Lanni

Flauto Lara Massironi

sabato 10 settembre ore 17.00