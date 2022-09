Caronnese per reagire, Varesina per confermarsi

Il Girone B di Serie D è pronto per la terza giornata di campionato. Tutti in campo domenica 18 settembre (ore 15.00), chi in cerca di conferme come la Varesina, chi invece volenterosa di riscattarsi come la Caronnese.

BRUSAPORTO – VARESINA

Inizio ottimo della Varesina che dopo due giornate di campionato è ancora a punteggio pieno. La squadra di mister Marco Spilli non vuole togliere il piede dall’acceleratore e proverà a fare il colpo anche domenica in casa del Brusaporto. I bergamaschi sono invece una delle squadre ancora a zero punti e sul terreno di casa avranno l’obiettivo di mettere i primi punti in classifica.

CARONNESE – CASATESE

Ancora ferma al palo dopo le prime due gare stagionali, la Caronnese cercherà di sfruttare il turno casalingo per muovere la classifica. Al “Comunale” di Caronno Pertusella i ragazzi di mister Simone Moretti dovranno dimostrare il proprio valore per conquistare un risultato positivo contro un avversario di buon livello come la Casatese.

SERIE D GIRONE B – III GIORNATA

Domenica 18 settembre ore 15.00: Arconatese – Real Calepina; Breno – Sona; Brusaporto – Varesina; Caronnese – Casatese; Varese – Seregno; Folgore Caratese – Virtus CiseranoBergamo; Lumezzane – Sporting Franciacorta; Ponte San Pietro – Alcione; Villa Valle – Desenzano.

CLASSIFICA: Varesina, Virtus CiseranoBergamo, Casatese 6; Lumezzane, Desenzano, Sporting Franciacorta 4; Varese, Arconatese, Seregno, Alcione, Sona 3; Ponte San Pietro, Real Calepina 2; Breno 1; Caronnese, Brusaporto, Villa Valle, Folgore Caratese 0.