Caronnese e Varesina vogliono iniziare il campionato nel modo giusto

Finalmente si gioca. L’estate è alle spalle e domenica 4 settembre (ore 15.00) inizierà con la prima giornata di campionato la stagione del Girone B di Serie D che vedrà tra le sue protagoniste anche la Varesina e la Caronnese.

Le due formazioni rossoblu affronteranno subito due prove complicate, per testare già alla prima giornata le ambizioni per questa annata di pallone.

CARONNESE – VIRTUS CISERANOBERGAMO

Partità dal campo casalingo di Caronno Pertusella il cammino della Caronnese, che al “Comunale” affronterà la Virtus CiseranoBergamo. Dopo l’esordio in Coppa Italia, che ha visto i ragazzi di mister Simone Moretti vincenti ma poco convincenti, i rossoblu dovranno dimostrare il proprio valore contro un avversario che è un habitué della Serie D.

VILLA VALLE – VARESINA

Dopo la promozione della passata stagione, in casa Varesina non si vede l’ora di ritornare a calcare il palcoscenico della Serie D. Il nuovo esordio delle fenici nella massima serie dei dilttanti sarà a Villa d’Almè, nella bergamasca, dove ad aspettarli ci sarà il Villa Valle. La formazione di mister Marco Spilli cercherà di conquistare subito la posta piena, confermando le buone indicazioni della Coppa Italia con la vittoria al turno preliminare in casa della Real Calepina e la vittoria ai rigori – dopo il 2-2 dei tempi regolamentari – in casa del Desenzano.