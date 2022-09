Casatese – Varese in diretta

Quarta giornata di campionato per il Girone B di Serie D che va in scena con tre giorni di posticipo a causa delle elezioni politiche. Trasferta insidiosa per il Varese in casa dell’imbattuta Casatese, che sul campo casalingo di Casatenovo (Lecco) sa essere un osso davvero duro. Potrete seguire la gara, azione per azione, sul nostro liveblog, partecipando commentando in tempo reale o con l’hashtag #DirettaVn sui social.