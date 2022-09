Casciago dice addio a Piero Franco

Casciago dice addio a Pietro Franco, conosciuto come Piero, 74 anni, volto noto e gentile di Morosolo. Originario di Ceglie Messapica, in Puglia, da tanti anni viveva in provincia di Varese.

È stato in Polizia fino alla pensione, ha vissuto in divisa gli anni del terrorismo politico, partecipando a diverse missioni speciali che raccontava con passione e trasporto. Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana insignito dal Capo dello Stato il 27 dicembre 2006, ha partecipato attivamente alla vita del paese tessendo le fila del centrodestra in diverse elezioni comunali e partecipando alle iniziative della comunità.

Lascia la moglie Aurelia, i figli Fabio e Chiara e l’amato nipotino Leonardo. Il funerale si terrà martedì 13 settembre nella chiesa dei Santi Agostino e Monica a Casciago alle 15.