Una cerimonia a cui è invitata tutta la cittadinanza per inaugurare la nuova area feste di Castronno.

Galleria fotografica A Castronno tutto pronto per l’inaugurazione dell’area feste 4 di 5

Si terrà sabato 17 settembre in via Piave. Questo il programma della manifestazione: ritrovo alle ore 11, inizio cerimonia ed esecuzione dell’inno nazionale, benedizione e taglio del nastro, intervento delle autorità.

I lavori erano cominciati nel 2020 poco prima l’inizio della pandemia e sono terminati giusto in tempo per consentire ai ragazzi di partecipare ad un camp estivo organizzato dal Comune di Castronno a luglio di quest’anno. L’area feste è una struttura di circa 600 metri quadrati di cui 120 circa di cucina; bagni, locali attrezzati e 480 metri quadrati di posti a sedere al coperto.

L’opera è stata realizzata con fondi Regionali destinati alla realizzazione di opere pubbliche e per lo sviluppo territoriale.