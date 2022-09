Il Centro Artecultura Bustese riprende i corsi di pittura

Il CAB CentroArteculturaBustese riprende le attività 2022/2023 dopo la pausa estiva.

L’associazione, presente nella città di Busto Arsizio dal 1977, riapre le attività presso la sede di via Dante 5, nel cortile delle Scuole Bossi, a partire dal 17 ottobre con il corso di acquerello.

La didattica, ad opere di insegnanti qualificati, si sviluppa in tre tipologie di corsi che interessano le arti visive e le arti applicate oltre all’arte dello scrivere che verranno ampiamente illustrati dagli insegnanti e dagli allievi degli anni passati nel corso dell’ Open day di sabato 1 ottobre dalle 9.00 alle 13.00 presso la sede Via Dante 5 a Busto Arsizio. Ingresso cancello fra Scuole Bossi e Poste Centrali all’interno del cortile sopra le palestre al primo piano

Questi i corsi: arti visive, arti applicate

Annuali (25 lezioni da 2 ore ciascuna): disegno base, avanzato, acquerello e pittura

Brevi (10 lezioni da 2 ore ciascuna): vetrata artistica Tiffany (10 lezioni da 2 ore ciascuna): intarsio ligneo

Brevissimi (6 lezioni da 4 ore ciascuna) modellazione della creta base (7 lezioni da 4 ore ciascuna) modellazione della creta avanzato (cicli da 4 lezione 2 ore ciascuna) arte alternativa (tessuti, legno, plastica etc.)

Arte della Parola

Corso base 1° Ciclo 5 lezione da 2 ore ciascuna

2° ciclo 4 lezioni da 2 ore ciascuna

Corso avanzato 6 lezioni da 2 ore ciascuna

Novità workshop del sabato: libera sessione di nudo con modella, su prenotazione.