Chiusure per cinque notti sull’A9 Lainate-Como-Chiasso

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività propedeutiche all’assessment delle gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: nelle cinque notti da lunedì 5 settembre a venerdì 9 settembre dalle 22 alle 5, sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso Chiasso.

Si precisa che in quelle notti lo svincolo di Como centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni – verso Chiasso e in direzione di Lainate.

Dalle 22 di martedì 6 settembre alle 5 di mercoledì 7 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate.