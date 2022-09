Una colletta solidale regala al giovane profugo ucraino ospite a Varese il sassofono che sognava

Arthur è un ragazzino di 12 anni arrivato in primavera con la mamma in Italia dall’Ucraina. Ha una patologia cardiaca e tanti desideri, fra cui quello di poter continuare a suonare il sassofono, come faceva a casa, e di tornare a praticare i suoi sport preferiti: nuoto e pallavolo.

Il ragazzo, però, ha saputo attendere, non ha chiesto subito, consapevole delle tante difficoltà e delle tante più urgenti necessità per i molti rifugiati come lui, accolti dalla comunità varesina. Ora dovrà affrontare il nuovo anno scolastico e lunghi mesi in Italia e sarebbe bello per lui poter riprendere le sue attività.

Caritas si è occupata della sua accoglienza ed ora segnala i suoi desideri, che sono stati ascoltati e che stanno trovando soddisfazione. Con un’azione sinergica di Caritas, dell’associazione ODV La Gemma Rara per le persone con malattie rare e del negozio Molteni Strumenti Musicali, nella persona del suo titolare Paolo Molteni,Arthur avrà un sassofono a sua disposizione e potrà ora riprendere a seguire online il suo abituale corso di musica dall’Ucraina.

Lo strumento è stato consegnato ad giovedì 8 settembre nel negozio Molteni di Bizzozero in presenza dei rappresentanti di Caritas Decanale e dell’associazione La Gemma Rara.