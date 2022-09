Comunità energetiche, parte la “settimana dello sviluppo sostenibile”

Sarà il primo appuntamento di cinque giorni ricchi di occasioni di analisi e confronto distribuite tra Varese e Busto Arsizio. Con il convegno “Efficienza energetica e comunità energetiche rinnovabili” prende il via qui il ciclo di incontri che, su input di Camera di Commercio, da martedì 20 a sabato 24 settembre inserirà Varese nella Settimana Europea per lo Sviluppo Sostenibile, iniziativa che promuove e rende visibili attività, progetti ed eventi che puntano a garantire prospettive di sostenibilità per le generazioni presenti e future.

Il via ufficiale al filone varesino della settimana, che avrà come file rouge i diciassette obiettivi definiti dall’Agenda 2030 dell’ONU, verrà dato alle 10 di martedì, nelle sale del Centro Congressi Ville Ponti, con l’introduzione ai lavori a cura del presidente di Camera di Commercio, Fabio Lunghi. Il convegno – che rientra nell’obiettivo 7 della stessa Agenda 2030 “Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni” – vuole allora offrire un momento di approfondimento sulle comunità energetiche (CER). Queste ultimi intese come modalità per consentire a imprese, associazioni e comunità locali di condividere energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

Diversi i temi affrontati alle Ville Ponti: si parlerà degli strumenti utili alle imprese e agli enti locali, delle possibili tecnologie da utilizzare nell’ottica di favorire la transizione sostenibile del territorio, ma anche delle disposizioni normative e del sistema di incentivi con i benefici economici, ambientali e sociali che generano le comunità energetiche.

Così, dopo l’intervento di Lunghi, toccherà a Giuseppe Petronio (Funzione Promozione e Assistenza alle Imprese – GSE Gestore dei Servizi Energetici) approfondire disposizioni normative e sistema degli incentivi delle comunità energetiche rinnovabili. A seguire, Paolo Zangheri (ricercatore Enea) parlerà degli strumenti che il suo Ente nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente mette a disposizione mentre Dino De Simone (Servizio Studi e Monitoraggio del Sistema Energico – Aria Spa) illustrerà ruolo di regione Lombardia. Toccherà a Emilio Sani (avvocato esperto di Diritto dell’Energia) analizzare gli strumenti giuridici per la costituzione di una comunità energetica e a Emanuele Pizzurno (ricercatore della Scuola di Ingegneria Industriale – Università Cattaneo LIUC) approfondire la sfida energetica che sottende alle comunità stesse.

A seguire una tavola rotonda, moderata dal giornalista Maurizio Melis (esperto di sostenibilità, energia e innovazione, conduttore del programma “Smart City” su Radio 24-Il Sole 24 Ore), alla presenza di operatori del settore, case history e best practice quali Enel X, A2A, Sorgenia, Antonio Romeo – Dintec, imprese e professionisti locali.

La mattinata si chiuderà con l’intervento del segretario generale della Camera di Commercio, Mauro Temperelli, mentre al pomeriggio è previsto un matching con incontri tra operatori, istituzioni, imprese e professionisti. Matching che offrirà spunti utili a comprendere come realizzare concretamente una comunità energetica rinnovabile.

La partecipazione è gratuita, iscrizioni online sul sito di Camera di Commercio www.va.camcom.it, sotto la voce “Eventi”.