“Educazione, rispetto e amore per il biancoblu”, nasce la Pro Patria Academy

Insegnare alle nuove generazioni i valori dello sport e a divertirsi inseguendo un pallone. La Pro Patria lancia la sua “Academy Calcio” dedicata ai “tigrotti”, ovvero i bambini e i ragazzi delle squadre giovanili della società di Busto Arsizio.

La nota ufficiale in via Ca’ Bianca: «Una Società nella Società, ma non diversa dalla nostra Società. È nata l’Academy Pro Patria Calcio. Under 9 e Under 10, le squadre che comprendono i più baby tigrotti di Aurora Pro Patria 1919, saranno rappresentati dalla neonata Academy presieduta da Christian Cerrone ed Emanuele Gambertoglio».

Obiettivo primario? Educazione, rispetto e avviamento al gioco del calcio senza dimenticare l’amore per maglia bianco-blu. «Da qui infatti – sottolinea la società – dai più piccoli, inizia il processo di “tigrottizzazione”».