Emergenza nelle Marche, partono gli aiuti dei vigili del fuoco da Milano, Mantova e Brescia

Per l’emergenza meteo nelle Marche, dove sono morte 7 persone per una bomba d’acqua scaricatasi nell’entroterra, sono in partenza aiuti da diverse regioni italiane.

Dalla Lombardia il comando provinciale dei vigili del fuoco di Milano fa sapere che sono partite già nella serata di ieri, giovedì, «nove persone del nucleo contrasto rischio acquatico arrivati alle ore 0 e 40 nel comune di Cantiano (PU) e poi dirottati al distaccamento di Cagli resi subito operativi e stanno svolgendo attività di soccorso».

Partenze in supporto alle zone alluvionate si registrano anche dai comando provinciali di Mantova e Brescia.