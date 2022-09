Bomba d’acqua nelle Marche: 10 morti, danni e dispersi

L’ondata di maltempo che ha investito le Marche, nella provincia di Ancona, questa notte, ha provocato 8 vittime e ci sono ancora 3 dispersi, tra questi un bambino di 8 anni. Come riporta l’Ansa, quattro vittime sono a Ostra (Ancona), una a Trecastelli (Ancona) e una Barbara (Ancona). In mattinata i vigili del fuoco hanno recuperato a Bettolelle, una frazione del comune di Senigallia, il corpo di un uomo che è stato travolto dall’acqua mentre era a bordo della sua auto

Tra i tre dispersi di Barbara, uno dei comuni della provincia di Ancona colpito dall’ondata di maltempo, anche un bambino di 8 anni. Secondo quanto riportato dalla agenzie nazionali, il piccolo era con la mamma in auto che è rimasta bloccata dall’acqua. Secondo quanto ricostruito al momento dai soccorritori, la donna sarebbe riuscita a lasciare l’auto con il bambino in braccio ma sarebbe poi stata nuovamente travolta. I vigili del fuoco l’hanno soccorsa e salvata nella notte ma al momento del bambino non c’è traccia.

Moltissimi i danni: strade e case allagate, frane e smottamenti. La macchina dei soccorsi si è immediatamente messa in moto: i soccorsi hanno lavorato tutta la notte per mettere al sicuro i cittadini, anche anziani. Il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio è partito per le Marche, così come moltissime squadre di soccorso che tutt’ora sono operative sul campo.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti anche con gommoni per raggiungere le case e portare in salvo le persone. Il Pronto Soccorso cittadino sta accogliendo moltissime persone ferite o in stato di choc e ipotermia.

È partita dalla Lombardia una colonna di aiuti da parte dei vigili del fuoco dei comandi di Milano, Mantova e Brescia.