Frattini: “A Gazzada Schianno nessun progetto, nessun programma”

È da queste foto che parte la mia indignazione per quanto sta succedendo a Gazzada Schianno. Sono foto del 20 settembre 2022 scattate alle 7,40. Riguardano i lavori che da settimane interessano via Italo Cremona. Non sono presenti né degli operai con palette di segnalazione, né un impianto semaforico che regolamenti il traffico durante l’esecuzione dei lavori stradali.

Questo fatto è estremamente pericoloso per la sicurezza dei cittadini e per la viabilità di via Italo Cremona, strada di alta densità di traffico, percorsa da autobus di linea utilizzati soprattutto da studenti. I lavori su via Italo Cremona proseguono senza un controllo continuativo da parte dell’ufficio lavori pubblici del Comune. La via è costellata di pericolose buche malamente riempite. Anche i dossi recentemente rifatti sono stati tagliati. Non si comprende come sia gestito l’ufficio tecnico e chi ne sia il vero responsabile.

I cittadini attendono di conoscere il futuro dell’attuale giunta, che da inizio gennaio 2022 risulta indagata (accusa di peculato) per l’asfaltatura di via Leonardo da Vinci. Le problematiche riguardano anche il nuovo sistema per la raccolta rifiuti, che, anche per la riapertura della piazzola di Schianno, è costato ai cittadini più di 150.000 euro. Importo al quale devono essere aggiunti i 30.000 euro per il recesso da Coinger. Peraltro la manutenzione delle strade e dei marciapiedi del paese è inesistente; i cestini strabordano di rifiuti già la il sabato sera, l’asfalto deve essere continuamente rappezzato e le erbacce invadono i marciapiedi.

Come ho già più volte rimarcato in Consiglio comunale il sindaco Trevisan e la sua maggioranza di sinistra non hanno realizzato nulla del proprio programma elettorale. Nessun programma per i giovani, esclusi da questa maggioranza litigiosa (nessun giovane candidato ha voluto sostituire il dottor Tibiletti). Nessuna programmazione sul territorio; infatti il Pgt è rimasto quello della precedente maggioranza, a riprova della sua validità. Risalta la mancata partecipazione a bandi regionali ed europei, ambito nel quale hanno ottenuto finanziamenti i Comuni limitrofi, quali Castronno, Caronno Varesino e Morazzone.

Nelle foto alcuni dei fatti citati.

Cordiali saluti Stefano Frattini, Lega Nord e Indipendenti Insieme per Gazzada Schianno