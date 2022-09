Gli idrovolanti di oggi e di ieri sfrecciano sul Lago di Como

Un evento unico nel suo genere che vedrà sfrecciare nei cieli comaschi anche alcuni gioielli della storia aeronautica: ogni anno a settembre, spesso in concomitanza, come in questa edizione, con il Gran Premio di Formula 1 a Monza, il Lario vede rinnovarsi il rito del Giro Aereo dei Sei Laghi.

Non si tratta di una semplice rievocazione storica, ma di una gara di regolarità, organizzata da Aero Club Como asd, che fa rivivere la tradizione delle competizioni aeree internazionali, con l’idroscalo di Como destinazione prescelta sin dalle origini del volo idro: la prima edizione risale al 1913, vinta in quell’anno da Roland Garros.

Sabato 10 settembre, quattordici equipaggi (ventotto i partecipanti iscritti, tra piloti e navigatori), tutti molti agguerriti, saranno pronti a schierarsi e a competere, fino all’ultimo waypoint, per aggiudicarsi il trofeo o almeno un posto sul podio tra i primi tre in classifica, in quella che è di fatto la prima gara ufficiale del Campionato Italiano Open edizione 2022.

Il numero di iscrizioni di quest’anno detta un record e vede tutta la flotta dell’Aero Club Como, al momento disponibile, utilizzata per la gara: non solo i più moderni Cessna, ma anche la flotta storica, che comprende due aerei, dalle autorevoli gesta nella storia dell’aeronautica militare: un Cessna 305, L 19, Birddog (Idrovolante, 1961 – Marche I-EIAQ) ed il Caproni CA 100 – (Idrovolante, 1935 – Marche I-ABOU), ritornato in linea la scorsa primavera, tra i più antichi esemplari di idrovolanti al mondo.

In gara anche due donne, schierate in equipaggi diversi, entrambe già piloti, ricopriranno l’importante ruolo di navigatrici; entrambe affiliate alla sezione italiana delle The Ninety-Nines, Inc., International Organization of Women Pilots, nata negli Stati Uniti nel 1929 e presieduta dal 1931 da Amelia Earhart.

Il pilota più giovane, appena diciottenne, ha conseguito da pochi mesi il PPL presso la Scuola di Volo di Como, ed è tra i talenti emergenti della Scuola e dell’Aero Club. Quest’anno anche due istruttori si cimenteranno nella gara, insieme a piloti e campioni provenienti da tutta Italia, più volte vincitori di Campionati Italiani e di competizioni internazionali.

La gara, dunque, si preannuncia molto competitiva e da settimane gli equipaggi si stanno allenando nell’osservazione del territorio e nell’affinare la precisione per rispettare tempi, velocità, obiettivi, a seconda delle prestazioni degli idrovolanti assegnati.

Il rito di questa gara di regolarità e precisione venne ripreso, come raid non competitivo, nel 2013, in occasione del “Centenario dell’aviazione idro a Como”, e si è poi tramutato in rally aereo competitivo a partire dal 2014.

Ad oggi si tratta dell’unica competizione aerea svolta a bordo di Idrovolanti in Europa.

Grazie alla stretta collaborazione con l’ente federale Aero Club d’Italia, che supporta attivamente le diverse attività sportive a livello italiano, dal 2015 la competizione è nota anche nell’ambito del Campionato Italiano Open, afferendo alla neo-costituita categoria rally aereo per Idrovolanti ed anfibi.

Sempre a partire dall’edizione 2015, la competizione vanta la partnership con Air BP, azienda fornitrice di carburanti e servizi per l’aviazione, punto di riferimento del panorama aeronautico italiano ed internazionale.

A partire dal 2017, nel contesto della gara, è nata una sezione ad hoc, dedicata ad equipaggi a bordo di aeroplani d’epoca, la “Air BP Vintage Cup”, poi replicata nelle edizioni successive.

Quest’anno la gara vede la partecipazione straordinaria di un partner tecnico, già vicino ad Aero Club Como: Autoluce srl, azienda dell’aftermarket automotive, con cui è nata nel 2021 una collaborazione per esplorare nuovi modi di fare ricerca e sviluppo, attraverso uno scambio continuo e stimolante di conoscenze nel campo della meccanica, aerea e automobilistica, ma non solo.

Nel 2018, la manifestazione è stata patrocinata anche da Regione Lombardia, nel programma di sviluppo delle attività sportive sul territorio lombardo, che ha ribadito l’unicità e la rilevanza della competizione.

Programma Giro Aereo dei 6 Laghi – Edizione 2022

Sabato 10 settembre

Ore 9.00: Inizio gara: convocazione e briefing equipaggi

Dalle 10.00: consegna delle buste di gara

Dalle 10.30: schieramento e partenza equipaggi

