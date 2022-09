Incidente sulla statale a Rancio Valcuvia, un morto e un ferito grave

È di un morto e un ferito grave il bilancio dell’incidente stradale avvenuto a Rancio Valcuvia attorno alle 17 di mercoledì sulla statale.

Le prime informazioni parlano di una dinamica legata allo scontro fra un piccolo furgone – un’Ape – e una moto. La vittima sarebbe l’occupante del furgoncino, deceduto sul colpo, un uomo di 75 anni mentre gravi sono le condizioni del ferito sulla moto e di una terza persona.

L’incidente stradale è avvenuto all’altezza dell’azienda agricola in fregio alla strada statale e ha mandato in tilt il traffico veicolare in entrambe le direzioni.

Sul posto due ambulanze, un’automedica e ben due elicotteri di soccorso, uno, da Borgo Sesia, che ha ospedalizzato a Novara in codice giallo, l’altro arrivato dall’ospedale Sant’Anna di Como.