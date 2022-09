Irca inaugura una nuova fabbrica di cioccolato a Gallarate e assume venti persone

Irca spa, gruppo industriale del settore food, il 10 settembre inaugura a Gallarate in via Gran Bretagna una nuova unità produttiva per la produzione di cioccolato. L’inaugurazione si terrà in occasione dell’annuale Family day, dedicato ai collaboratori della società e alle loro famiglie come ringraziamento per il contributo apportato, che prevede la partecipazione di circa 800 persone all’interno dell’Academy di Irca, con degustazioni ed attività ludico-educative per i più piccoli.

Irca spa, leader nella produzione di creme, cioccolati, decorazioni ed altri ingredienti e preparati per pasticceria, gelateria e panificazione, con questa nuova unità produttiva vuole sostenere la crescita sui mercati internazionali, rispondendo alla richiesta di prodotti di qualità sempre più sostenibili e salutisti.

La nuova unità produttiva aumenterà anche l’occupazione sul territorio di circa venti nuovi dipendenti, in linea con i trend di crescita di Irca negli ultimi anni. Il nuovo ceo, Massimo Garavaglia, sarà presente all’evento insieme ad autorità amministrative e politiche che interverranno per il taglio del nastro previsto alle ore 11 e 30.

