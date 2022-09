Il Kapannone dei libri di Angera inaugura la “Kapannina” per i giovani lettori

Domenica 4 settembre lo spazio angerese della “Kasa” dei libri presenta al pubblico il suo nuovo spazio dedicato ai più piccoli. Non mancheranno giochi insieme all’artista Chiara Dattola, che ha realizzato i murales dell’area

Una Kapannina per il Kapannone dei libri di Angera, il polo culturale del Basso Verbano dove l’archeologia industriale e la letteratura si incontrano.

“È il momento di inforcare nuovamente i libri e divertirsi con la letteratura” dopo la pausa estiva il Kapannone di Andrea Kerbaker si prepara infatti ad accogliere il pubblico per la nuova stagione: tra mostre, giochi per bambini e altre attività libresche in una nuova area dedicata ai più piccoli, la “Kapannina”.

«In occasione della riapertura abbiamo deciso di presentare una novità, che ci auguriamo faccia felici i giovani lettori e le loro famiglie – spiega lo scrittore milanese -. Nei 400 metri quadrati del Kapannone, infatti, apre la Kapannina, un nuovo spazio interamente pensato per accogliere i più piccoli e offrire attività a loro misura, per scoprire il mondo del libro con leggerezza e allegria. Largo quindi a libri pop-up e pagine illustrate dove bambini e ragazzi possono divertirsi immersi tra i volumi e circondati dai vivaci murales realizzati appositamente per lo spazio dall’artista Chiara Dattola. Chi varca la soglia della Kapannina sarà infatti accolto da un fantasioso corteo di animali lettori che decora le pareti, perché qui l’allegria e il buonumore sono di kasa».

Sarà una festa, l’inaugurazione della “Kapannina”. Appuntamento domenica 4 settembre dalle ore 15 fino alle 19: alle 16 i bambini potranno partecipare ad un gioco guidato proprio da Chiara Dattola. A partire dalle sue illustrazioni per il libro Le livre des animaux magiques – una serie di racconti sulle caratteristiche magiche di vari animali – condurrà i giovani lettori nell’immaginare la propria creatura magica con la tecnica del collage. Il Kapannone e il suo nuovo spazio per bambini e famiglie sono aperti gratuitamente tutti i pomeriggi del sabato e della domenica e ospiteranno con regolarità nuove occasioni adatte a tutti per scoprire il mondo del libro senza noia.