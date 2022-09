La campagna elettorale di Italexit: in piazza a Varese arriva Paragone

Il coordinamento provinciale di Varese di Italexit per l’Italia con Paragone annuncia che venerdì 9 settembre alle ore 9 il senatore Gianluigi Paragone, segretario nazionale di Italexit, incontrerà la cittadinanza presso il gazebo allestito in via Del Cairo a Varese.

Lo annuncia Tiziano Fracchia, coordinatore provinciale: “Per la prima volta nella storia repubblicana un partito politico ha dovuto raccogliere le firme per poter partecipare alla consultazione elettore nel bel mezzo del periodo ferragostano, nonostante ciò centinaia di persone hanno apposto la loro firma a sostegno della lista Italexit, a volte facendo molti chilometri per raggiungere i nostri gazebi. Lo slogan della nostra campagna elettorale è “io non scordo”, a quanto pare le persone non si sono scordate delle umiliazioni subite durante il periodo pandemico con sospensioni immotivate dal luogo di lavoro e decurtazione dello stipendio, delle privazione della libertà di movimento, compressione dei diritti garantiti dalla Carta Costituzionale in primis il diritto alla salute. Io non scordo è anche un monito a tutti gli partiti che ora predicano promesse, rinnegando la loro presenza nella compagine governativa, scordandosi che sono stati gli artefici della emanazione di norme liberticide”.

Vincenzo Colucci, coordinatore provinciale organizzativo, conclude: “Desidero ringraziare tutti gli iscritti e militanti per il grande lavoro profuso durante la raccolta delle firme, per le tante ore passate nelle piazze e vie della nostra provincia ,non nascondo la grande soddisfazione per aver raggiunto l’obiettivo e soprattutto l’entusiasmo dimostrato dai tanti sottoscrittori nei confronti del nostro progetto politico, ora non ci resta che andare a votare il 25 settembre”.