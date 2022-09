La Campagna Nastro Rosa di Lilt arriva a Castellanza

La Lega Italiana Lotta ai Tumori (LILT) – Associazione di Varese e l’Amministrazione Comunale di Castellanza, in collaborazione con Castellanza Servizi e Patrimonio e il patrocinio di Asst Valle Olona, propongono anche per quest’anno e per tutto il mese di ottobre, una serie di eventi finalizzati alla prevenzione e alla diagnosi precoce del tumore al seno e di altre altre patologie tumorali

Con la campagna Lilt for women 2022 – Campagna Nastro Rosa e il volto della conduttrice televisiva e radiofonica Francesca Fialdini, il mese di Ottobre si tinge di rosa nella lotta contro il carcinoma mammario.

Ai cittadini di Castellanza verrà offerta la possibilità di effettuare gratuitamente, oltre alle visite senologiche anche visite dermatologiche e pap test (previa prenotazione). Sarà inoltre organizzato un incontro aperto alla cittadinanza finalizzato a promuovere la cultura della prevenzione, e l’importanza di una corretta alimentazione e di uno stile di vita salutare.

Effettuare controlli periodici, autopalpazione e indagini diagnostico-strumentali, sin da giovani, è fondamentale.

Se diagnosticato precocemente infatti il carcinoma mammario, ha una probabilità di recessione altissima. Oggi la sopravvivenza a 10 anni di donne operate di tumore al seno, si attesta intorno all’80% e la probabilità di una totale guarigione per formazioni tumorali che misurano meno di un centimetro è anche superiore al 90%!

Programma:

VISITE SENOLOGICHE CON ECOGRAFIA

MARTEDI’ 11 OTTOBRE 2022 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.30

VISITE DERMATOLOGICHE

GIOVEDI’ 13 OTTOBRE 2022 DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00

PAP TEST

GIOVEDI 13 OTTOBRE 2022 DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 18.00

Presso: Poliambulatorio – Via Vittorio Veneto 27 – Castellanza

Per prenotazioni, telefonare a: Lilt n. 380 8644677 – dal lunedì al Venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00

INCONTRO APERTO ALLA CITTADINANZA “ALIMENTAZIONE E STILI DI VITA” 27 ottobre 20,30

Dott.ssa Rachele Aspesi – Economo Dietista

Presso: Biblioteca – Sala delle Conferenze Piazza Castegnate 2Bis

Il Comune di Castellanza aderisce inoltre alla Campagna di Anci e AIRC – Nastro Rosa AIRC 2022 illuminazione Monumenti in rosa, a sostegno della ricerca sul cancro e dell’importanza della prevenzione, accendendo di questo colore simbolo della lotta al tumore al seno e per l’intero mese di ottobre, l’Arco del Parco dei Platani.