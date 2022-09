La Fiera di Varese si riprende la Schiranna e pensa al suo lago

Dopo due anni di pandemia torna, dal 9 al 18 settembre, anche la Fiera di Varese: il tradizionale appuntamento settembrino con eventi, incontri e una grande area dedicata allo Street Food ma soprattutto con oltre 100 espositori, esponenti del mondo produttivo e commerciale presenti in prima linea per il ritorno della manifestazione che vuole siglare il rilancio economico della città e dell’intera Provincia di Varese.

Tema centrale della 44° edizione sarà Il Lago di Varese, luogo dove natura, sport, cultura e turismo trovano una delle più belle espressioni dell’identità cittadina.

L’inaugurazione sarà venerdì 9 settembre alle 18.30 con le autorità cittadine, provinciali e regionali: sancendo così l’allungamento di un giorno della kermesse, che anche per questa edizione mantiene l’ingresso gratuito.

Con un’area espositiva di 6.000 metri quadri e 120 espositori provenienti nell’80% circa dei casi dalla provincia di Varese, l’edizione si pone come obiettivo quello di essere motore della ripresa, non solo del settore fieristico, ma del suo indotto che deve tornare ad avere un ruolo cruciale per la competitività e per la crescita del tessuto produttivo del territorio.

«Torna un appuntamento che caratterizza i weekend di metà settembre in città, e che è nel cuore di tutti i varesini – Ha commentato Ivana Perusin, vicesindaco e assessore alle Attività produttive -La Fiera di Varese quest’anno riparte e dedica la manifestazione al nostro bellissimo lago: un luogo unico, che ha ospitato da poco i mondiali di canottaggio, un grande evento sportivo che ha attirato sul territorio migliaia di turisti. Questa edizione sancirà quindi un nuovo inizio per la Fiera, che partirà come sempre dai numerosi espositori presenti, espressione del tessuto imprenditoriale del territorio, ma che coinvolgerà e valorizzerà tutta la città. In un luogo che proprio intorno alla balneabilità del lago ha trovato una sua nuova personalità, la Schiranna».

SUPERBONUS E RECUPERI EDILIZI PROTAGONISTI IN FIERA

Tre saranno le Aree Speciali di questa edizione, a partire da uno spazio tutto dedicato al “Recupero del Patrimonio Edilizio”: qui s’inserisce la partecipazione di Camera di Commercio di Varese con l’obiettivo di fornire ai visitatori e agli operatori economici che animeranno la Fiera, informazioni con le ultime novità sull’utilizzo dei bonus fiscali, ma anche diffondere i concetti della qualità e della sicurezza in cantiere. «Quest’anno mancheranno i grandi espositori edili, troppo impegnati a rispondere alle richieste per i superbonus – ha sottolineato Michela Ferro, di Chocolat pubblicità, che organizza la manifestazione – Ma questo settore sarà rappresentato in maniera istituzionale da Camera di Commercio e Ance, che potranno dialogare con i cittadini su tutti i dubbi che gli attuali bonus hanno creato per chi vuole ristrutturare».

«In tale contesto, ci sarà l’opportunità di conoscere i contenuti dell’ormai tradizionale “Listino Prezzi Informativi Opere Compiute in Edilizia, un passaggio importante – sottolinea il Presidente della Camera di Commercio, Fabio Lunghi – sulla via della trasparenza e della miglior conoscenza del mercato. Da questo punto vista, mi piace sottolineare come le consultazioni online all’interno del Portale Prezzi siano aumentate nell’ultimo anno di oltre il 30%, toccando quota 120mila. Un nuovo inizio è necessario ed è per questo fondamentale recuperare velocemente i lunghi periodi durante i quali le aziende non hanno potuto lavorare».

«L’ultima edizione della Fiera, dedicata al tema del recupero edilizio, è stata un importante occasione per Ance Varese di confrontarsi con la cittadinanza sulle opportunità allora recentemente introdotte in tema di efficientamento energetico egli edifici – Ha aggiunto il presidente dell’Associazione costruttori edili della provincia di Varese (Ance) Massimo Colombo – A due anni di distanza l’entusiasmo allora registrato per la nuova misura, da parte di cittadini, professionisti ed imprese, ha dovuto scontrarsi con quello che sembra, tuttora, un percorso ad ostacoli. Il vertiginoso rincaro e le difficoltà di approvvigionamento dei principali materiali da costruzione stanno determinando una vera e propria corsa per non decadere dall’incentivo. Anche per noi dunque la presenza in Fiera è animata dall’obiettivo di sostenere la ripartenza del mercato».

SPECIALE SPOSI E SPECIALE BENESSERE LE NOVITÀ 2022

Gli altri due Progetti Speciali di Fiera di Varese confluiscono in un’unica Area dove si suddivideranno durante tutto il periodo: dal 9 al 12 settembre lo Speciale Sposi, uno spazio per chi deve affrontare l’organizzazione del proprio matrimonio. Un’area interamente dedicata ad idee e soluzioni sia tradizionali che originali coordinata da una Wedding Planner per dare risposte e suggerire soluzioni. Un progetto ricco di corsi, dimostrazioni, degustazioni e proposte creative di professionisti che esporranno i loro segreti suggerendo tante idee per matrimonio.

Dal 14 al 18 settembre invece è previsto lo Speciale Benessere, con esposizione e vendita di prodotti, dimostrazioni, esibizioni, prove pratiche di gruppo e conferenze, aventi come unico tema il benessere e lo star bene in tutte le sue forme. Verrà dato inoltre un orientamento verso le discipline olistiche per ritrovare e mantenere l’equilibrio mente-corpo. E ancora alimentazione biologica e abbigliamento ecologico, attrezzature per il tempo libero, antichi rimedi naturali, architettura ecosostenibile e Feng Shui, e tanto altro ancora.

CIBO DA OGNI PARTE D’ITALIA NELLA ZONA FOOD

In Fiera non mancherà come sempre una ampia zona food, con la selezione del miglior cibo di strada in un intero padiglione dedicato, visto che da qualche anno Fiera di Varese e Street Food sono un binomio indissolubile, per la gioia degli appassionati.

Tutti giorni una selezione delle migliori proposte gastronomiche del panorama dello street food nazionale e internazionale, dalle bombette pugliesi allo gnocco fritto passando per gli hamburger di fassona piemontese. Una cucina gourmet nazionale e internazionale alla portata di tutti, insieme a una selezione delle migliori birre di baVarese Prostfest.

Si parte una grande offerta gastronomica pensata per ogni gusto e palato ad iniziare dalla grande novità: l’Osteria Alègher, che per tutta la settimana servirà pizzoccheri cucinati nella migliore tradizione valtellinese, lasagne come quelle delle nonne (nella versione classica e in diverse altre), fritto misto in pastella con verdurine croccante e qualche sorpresa di sera in sera.

Si passa poi al re dello street food, sua maestà l’hamburger in versione gourmet con le specialità piemontesi di Arts Burger e dall’Immancabile cucina tipica emiliana di Gnoko on The Road con lo gnocco fritto, le polpette parmigiane, l’erbazzone e la sbrisolona.

Dalle griglie di Zucchiati Food invece verranno servite con le bombette pugliesi e gli arrosticini abruzzesi e novità di questa stagione sono i prodotti tipici pugliesi di Panzerotti & Friends che porterà in fiera gustosi primi piatti, panzarotti, pasticciotti e molte altre specialità regionali.

Si chiude in dolcezza con le golose frittelle spagnole che si mangiano con la cioccolata calda o il dolce de leche, i churros di Churritos.

Ad accogliere tutti i visitatori ci sarà l’oramai tradizionale bancone del Bar Fermento che unirà le sue due anime: quella della caffetteria accompagnata da assaggi di pasticceria e quella della birreria sullo stile baVarese caratterizzata dalle birre a km zero del Birrificio Artigianale l’Orso Verde e dalle migliori industriali sul mercato.

SPETTACOLI OGNI SERA

Il tendone sarà poi animato ogni sera nell’Area Spettacoli dalla presentazione delle annate agonistiche di alcune delle realtà sportive più importanti di Varese e Provincia. Con la collaborazione di Michele Marrocco di VareseSport verranno presentate e saliranno sul palco della baVarese Post Fest, tra le altre, il Città di Varese Calcio dalla prima squadra alle giovanili, il Rugby Varese con il suo proverbiale entusiasmo, la storica VON Pallanuoto, i neo medagliati ai mondiali under23 della Canottieri Varese, le ginnaste azzatesi di Nuova GinFit e la nuovissima nuovissima Varese Basketball che vede uniti i settori giovanili di Robur et Fides e Pallacanestro Varese.

Nell’Area Incontri e cultura invece si alterneranno per tutta la durata della Fiera convegni, workshop e incontri che tratteranno temi di attualità e tempo libero. Tra gli appuntamenti ci saranno due incontri con il Talk Show moderato dalla conduttrice delle grandi interviste Morena Zapparoli Funari, che anche per questa edizione torna in Fiera di Varese con due interviste tutte al femminile.

Il primo appuntamento è per mercoledì 14 settembre alle 19 in Area Incontri e Cultura con Roberta Bruzzone, criminologa, psicologa forense e noto volto televisivo verrà a parlarci del suo libro “Versace. Autopsia di un delitto impossibile” nel quale analizza la personalità e il modus operandi di Andrew Cunanan, il killer che il 15 luglio del 1997 assassinò Gianni Versace. Il secondo appuntamento giovedì 15 settembre sempre alle 19 in Area Incontri e Cultura è con Marina Di Guardo, oltre ad essere la mamma di Chiara Ferragni, una delle influencer più famose al mondo, ha scritto numerosi romanzi prevalentemente di genere thriller e verrà a parlarci del suo ultimo libro “Dress Code Rosso Sangue”. Tra i workshop tecnici segnaliamo il Convegno di venerdì 16 settembre alle ore 18.30 dal tema “Canne fumarie Sicure. Risparmio & Sicurezza” a cura di AN Camini.

LA FIERA DI VARESE IN BREVE

DAL 9 al 18 SETTEMBRE 2022

Varese “Località Schiranna” Lago di Varese

Organizzazione Chocolat Pubblicità srl

Venerdì 9 settembre: ore 18.00 – 23.00

Sabato 10 Settembre: ore 14.00 – 23.00

Domenica 11 Settembre: ore 10.00 – 23.00

Da Lunedì a Venerdì: ore 16.00 – 23.00

Sabato 17 Settembre: ore 14.00 – 23.00

Domenica 18 Settembre: ore 10.00 – 20.00

INGRESSO GRATUITO

PARCHEGGIO GIORNALIERO A.V.T. € 3,00

COME ARRIVARE

TPL per Schiranna Linea N, orari e percorso sono reperibili a questo link

Fino all’11 settembre sarà orario NON SCOLASTICO, poi riprenderà l’orario scolastico.

Feriale con frequenza 20 minuti, festivo con frequenza 45 minuti.

È possibile acquistare i biglietti per corse semplici (1.40 €, validità 90 minuti) oltre che presso i rivenditori che a bordo autobus, dalle macchinette automatiche che non erogano resto oppure con carta di credito/bancomat contact-less sulle validatrici nero-verdi.