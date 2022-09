Oltre 50mila persone alla Fiera di Varese della ripresa

E’ positivo il bilancio della 44esima edizione di Fiera di Varese: oltre 50mila presenze hanno sottolineato come la Schiranna è tornata ad animarsi per il suo tradizionale appuntamento settembrino dopo gli stop dovuti al Covid.

«Siamo soddisfatti di questo risultato che non era scontato – ha commentato Pietro Garavaglia, Amministratore delegato di Chocolat Pubblicità che ha organizzato la manifestazione – Ha vinto la voglia di Fiera e questo è un segnale importante. Il nostro obiettivo era quello di portare un segnale di fiducia nella ripresa e questi numeri, oltre alla soddisfazione dei 120 espositori, confermano la Fiera di Varese come motore per la ripresa per le piccole e medie imprese del territorio».

E’ stato un successo annunciato lo spazio dedicato al “Recupero del Patrimonio Edilizio”, organizzato con Camera di Commercio di Varese e l’Associazione costruttori edili della provincia di Varese (Ance), che ha fornito ai visitatori e agli operatori economici informazioni con le ultime novità sull’utilizzo dei bonus fiscali.

Ma sono stati apprezzati anche i progetti speciali Sposi e Benessere che hanno animato la manifestazione con eventi, dimostrazioni e incontri, così come le presentazioni delle squadre sportive del territorio realizzate sul palco della baVarese Post Fest, in collaborazione con Varese Sport. Si conferma un punto di forza l’Area Street Food, presa d’assalto tutte le sere da visitatori ed espositori che hanno potuto provare tutte le specialità nei 10 giorni di Fiera. Grande successo di pubblico anche per gli eventi e i Talk Show, seguiti ogni giorno in diretta da Radio Millennium , media partner dell’evento che ha raccontato ospiti, eventi e coinvolto espositori con servizi e prodotti in collaborazione con il loro partner Gift Campaign che oltre ad avere fornito numerosi gadget ha realizzato i laynards della fiera per tutti gli espositori.

«Ringraziamo espositori, Media Partner e sponsor che hanno creduto nel progetto. Ringraziamo il pubblico che ha partecipato numeroso. Un doveroso grazie va alle Istituzioni, in particolare al Sindaco di Varese, Davide Galimberti e al Vice Sindaco, Ivana Perusin, oltre a tutti i collaboratori del Comune, che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione – ha concluso Garavaglia – Fiera di Varese è viva e si conferma un momento importante per la città di Varese e il territorio varesino. Il nostro compito per le prossime edizioni è quello proseguire su questo cammino, ricominciando a lavorare per migliorare ancora».