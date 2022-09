La Lega: “Non accettiamo lezioni da Nardella”

“Pensavamo di averle viste tutte ma ci sbagliavamo. Il Pd varesino chiama anche il sindaco di Firenze Dario Nardella per dare lezioni di buongoverno al centrodestra lombardo. Assurdo che oltretutto prenda come esempio regioni come la Toscana dove l’incapacità della sinistra ha portato l’anno scorso ad un deficit di 400 milioni di euro nel bilancio sanitario”.

Lo dichiara Emanuele Monti, consigliere regionale del Carroccio e presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali al Pirelllone, rispondendo alle critiche di Dario Nardella alla sanità lombarda nel corso della sua visita in provincia di Varese.

“La Fondazione Sanità Futura – dichiara Emanuele Monti – ha certificato che nell’ultimo decennio sono aumentate del 20% le persone non lombarde che ci scelgono come luogo di cura mentre la Toscana ha perso il 40% dei pazienti non toscani. Sull’analisi degli indicatori la Lombardia registra eccellenze in 8 casi su 10 mentre la Toscana è abbondantemente staccata nel ranking. Questi sono numeri inconfutabili raccolti da un organismo indipendente e non da organi di partito”.

“È evidente che Nardella non sa di cosa parla. Sarebbe stato utile che i suoi compagni di partito l’avessero istruito sulla reale situazione dei nostri ospedali per prevenire figuracce di questo tipo. Noi andremo avanti a dimostrare sul campo e con i fatti che siamo un’eccellenza”.