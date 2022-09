Varese chiama Firenze. Nardella al gazebo del Pd

Dario Nardella, sindaco di Firenze ed esponente del Pd, ha fatto una trasferta a Varese. Il Primo cittadino toscano era presente al gazebo del Pd in piazza San Giuseppe. A fare gli onori di casa il sindaco Davide Galimberti, il senatore Alessandro Alfieri, insieme ai candidati del Pd alle elezioni del 25 settembre.«Noi non dimentichiamo che molti partiti dell’area del centrodestra hanno cercato di ostacolare il Pnrr – ha affermato Nardella – Un atteggiamento che ci preoccupa molto soprattutto quando sentiamo certe dichiarazioni degli esponenti del centrodestra. Il nostro Paese non si può permettere di non realizzarlo perché significherebbe perdere miliardi di euro e l’Europa, che ha dato all’Italia la quota più alta di contributi rispetto agli altri paesi, non ci farà sconti».

Il sindaco di Firenze ha fatto un giro in piazza Repubblica incontrando la popolazione tra le bancarelle degli ambulanti. Naturalmente non poteva mancare la foto di rito con tutti i candidati varesini a cui si è unito anche il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti.