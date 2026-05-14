Under 18 e scuole di cinema: doppio appuntamento con Cortisonici

Due giornate dedicate ai giovani talenti del cinema breve al Cortisonici Film Festival. Venerdì 15 e sabato 16 maggio al Cinema Nuovo tornano infatti Cortisonici Ragazzi e Cortisonici Academy, le sezioni del festival riservate rispettivamente agli autori under 18 e agli studenti delle scuole e università di cinema.

Ad aprire il programma sarà venerdì 15 maggio alle 9.30 Cortisonici Ragazzi, con quattordici cortometraggi in concorso provenienti dal territorio e da diverse città italiane. A valutare le opere sarà la giuria di OffiCine-IED, laboratorio cinematografico nato all’interno dell’Istituto Europeo di Design e attivo da anni nella formazione audiovisiva dei giovani.

Sabato 16 maggio, sempre alle 9.30, sarà invece la volta di Cortisonici Academy, con quindici lavori realizzati da studenti di università, scuole di cinema ed enti di formazione post diploma. Una sezione che mette al centro sperimentazione, tecnica e nuovi linguaggi audiovisivi.

La giuria di Academy sarà affidata alla redazione di Cinequanon, storica realtà culturale nata dall’esperienza della rivista legata a Filmstudio 90. A comporla saranno Francesca Ponti, Stefano Luppi e Penelope Beltrami.

Per il festival, le due sezioni rappresentano non solo un concorso, ma anche uno spazio di confronto e formazione, dove nuove generazioni di autori e professionisti del settore possono incontrarsi e costruire uno sguardo critico sul cinema contemporaneo.

Cortometraggi in gara per Cortisonici Ragazzi

• A Moment of bliss – Liceo Scientifico Archimede di Messina

• C’era una volta 2.0 – IIB Scuola Secondaria IV Novembre di Arezzo

• Cioccolatino al cianuro – 5E IIS Bruno Munari di Crema

• Crepa – Liceo Artisico Frattini di Varese

• Numero Privato – Marco Rota e Ivan Adami – ICS “Emanuele Filiberto di Savoia” di Casorate Primo (PV)

• L’orchidea – allievi scuola di cinema Zuccherarte di Genova

• Leo, lei e l’AI – I.C. Margherita Hack di Roma

• Lift Life – Istituto Einaudi di Varese

• Il puntino blu – Marco Rota e Ivan Adami- Istituto Comprensivo “Alessandro Manzoni” di Rosate (MI)

• Oltre il silenzio – ISISS Don Milani di Tradate

• Ombre invisibili – ISISS Don Milani di Tradate

• Sotto lo stesso cielo – Cristian Colzani della 4C Istituto Einaudi di Varese

• The Crawling Silence – Lorenzo Carrozza dell’Istituto Einaudi di Varese

• Z-Loop – Spazio Giovani Travedona Monate

Cortometraggi in gara per Cortisonici Academy

• Bisbigli – Riccardo Kubelka (Italia)

• Cronache dalla terra – Flavio Chiaramida, Carlotta Guerrieri e Alessia Cassia (Italia)

• Deus Vult – Tommaso Diaceri (Italia)

• Dickflip – Dominik Hadziewicz (Polonia)

• El Puto Amo – Sergio Sánchez-Palencia Taboada e Bruno Sánchez-Palencia Taboada (Spagna)

• Il Compito – Gabriele Angrisani (Italia)

• Il Vecchio e il Bosco – Stefano Spolti (Italia)

• Iris – Alessandro Reato (Italia)

• La Telefonata – Rolando Danesi (Italia)

• Miao – Giona Zapparoli e Alessandro Lezzi (Italia)

• Missing Daisy – Claudia Michelle (Singapore)

• Nino and the Missing Cat – Saskia Kowollik (Germania)

• Orchid Square – Benacer-Gaud Inès, Chernichenko Tania, Giraud Léa, Hattenberger Eléonore, Landais Sacha, Mainetti Andrew, Metivier Maeva, Padmanaban Abishek, Wong Huey (Francia)

• Pasta Alfredo – Leila Noe (Iran)

• The Urban Comedy – Pietro Muzi Falconi (Italia)

• The Way – Loris Duchoud (Francia)”