La notte dello sport fa centro a Castellanza: “Vetrina per gli sport amatoriali che hanno sofferto la pandemia”

Lo scorso sabato 17 settembre la Pro Loco di Castellanza con il Patrocinio del Comune di Castellanza ha organizzato presso la Corte del Ciliegio di Viale Lombardia, la giornata dedicata allo sport.

«La manifestazione – dichiara il Consigliere delegato allo Sport, Luigi Croci – tanto attesa dopo i due anni di fermo, ha consentito finalmente un ritorno alla normalità soprattutto per tutti quegli sport amatoriali che erano stati fortemente penalizzati dall’emergenza pandemica».

Molte sono state le associazioni che hanno aderito all’iniziativa e che hanno potuto cosi promuovere le proprie attività sportive. La festa che è proseguita fino nella tarda sera, ha riscosso notevole successo tra giovani e giovanissimi, che hanno così potuto conoscere e cimentarsi nelle diverse attività sportive proposte.

«La notte dello sport – prosegue il consigliere Gigi Croci – è stata infatti anche una bella occasione per incentivare e sostenere discipline sportive meno diffuse ma praticabili nel territorio di Castellanza e Comuni limitrofi». La Pro Loco di Castellanza, oltre ad organizzare la giornata, ha provveduto ad allietare grandi e piccini con il proprio stand gastronomico.

«Un grande ringraziamento dunque – conclude il sindaco Mirella Cerini – da parte di tutta l’Amministrazione Comunale a Pro Loco di Castellanza per l’organizzazione, ai Carabinieri in congedo per il servizio d’ordine, ai Volontari e naturalmente a tutte le Associazioni sportive che hanno partecipato dimostrando ancora una volta che l’associazionismo ed il volontariato sono importanti per la nostra comunità».