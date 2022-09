A Laveno i cimiteri sporchi scatenano la polemica sui social. “Già assegnato l’incarico per la pulizia ad un nuova ditta”

Cimiteri sporchi e la polemica si scatena sui social. Nel gruppo Facebook Sei di Laveno Mombello Cerro se una foto (in copertina) ritrae un cestino della spazzatura colmo di erba e fiori, mentre nell’altro gruppo virtuale del paese (Sei di Laveno se), una cittadina pubblica una foto e si dice stufa di trovare il campo santo sporco e con lavandini otturati e lancia una raccolta firme da presentare al sindaco, chiedendo che la situazione migliori.

A rispondere della situazione è Gianfranco Brovelli della Laveno Mombello Srl, società che ha l’appalto della gestione dei cimiteri da parte del comune, sia quello di Laveno (dove si sono scatenate le polemiche), sia quello di Mombello. «Sappiamo che ci sono stati dei problemi, ma la situazione andrà a migliorare. Ad aprile (il 20) il manutentore che da circa due anni si occupava del cimitero si è licenziato. Abbiamo quindi dato l’incarico temporaneo ad una ditta esterna, a luglio abbiamo pubblicato la manifestazione di interesse e stiamo aspettando le ultime procedure burocratiche per poi procedere con l’affidamento diretto alla nuova ditta che si occuperà della pulizia del cimitero».

Fabio Bardelli, assessore all’Urbanistica di Laveno Mombello aggiunge: «Già lunedì la Laveno Srl incontrerà la ditta a cui è stato assegnato l’incarico per stabilire un cronoprogramma degli interventi che verranno svolti nel cimitero. Dispiace molto per questa situazione che va risolta, il cimitero è uno dei luoghi più cari per i nostri cittadini».