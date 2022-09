Lavori terminati, via Matteotti a Malnate è pronta a riaprire

Da inizio estate i lavori in via Matteotti a Malnate, la strada che dalle scuole elementari malnatesi porta alla stazione, hanno obbligato la chiusura dell’arteria e a una importante modifica del traffico.

I lavori, svolti prima da Alfa e poi da Reti, sulla rete idrica sono conclusi e quindi – così come da cronoprogramma – nella prossima settimana inizieranno le opere per normalizzare la viabilità.

Lunedì 5 settembre dalle ore 8:00 a termini lavori, in via Matteotti verrà eseguita una prima asfaltatura. Si invitano i residenti a parcheggiare le auto o al parcheggio di via Verdi o alla stazione entro le ore 7:30 di lunedì, in quanto, successivamente non si potrà entrare e uscire dalle abitazioni con i veicoli.

Successivamente, martedì 6 settembre, a partire dalle ore 5:00 fino alle ore 13:00 circa, verranno svolti i lavori di ripristino della segnaletica e dei sensi di marcia: in via Matteotti (da via De mohr a via Cairoli), Via Trieste e via De Mohr. L’amministrazione comunale invita, anche in questo caso, i residenti, a parcheggiare le auto nei parcheggi di via Verdi o della stazione, a partire dal lunedì sera, perché successivamente sarà impedito completamente il transito.

Le fermate del bus verranno spostate, sia in direzione Como, che in direzione Varese, nei pressi del municipio.

Al termine di questi lavori, le tre vie verranno riaperte alla circolazione. In caso di maltempo, i lavori verranno posticipati.