Le 6 attrazioni turistiche più apprezzate di Milano

Milano è un luogo in cui la moda e la cultura si fondono in maniera perfetta, ed è una città che vale sicuramente la pena di visitare quando si viaggia in Italia. In effetti, molte persone sognano per tutta la vita di andare in questa città unica che riesce a coniugare il passato con il presente nel modo più elegante possibile.

Ci sono un’infinità di posti dove mangiare, musei in cui perdersi e negozi in cui fare shopping. Quando decidete di organizzare l’itinerario perfetto per questa città, assicuratevi di inserire alcune delle attrazioni turistiche più apprezzate.

Per aiutarvi a scoprire questa meravigliosa città non appena arriverete in autobus, treno o aereo, abbiamo elencato tutte le migliori cose da vedere e da fare in questo vero e proprio paradiso italiano.

Prima di tutto, sistemate i vostri bagagli

Prima di partire per la vostra avventura in Italia, è consigliabile trovare un deposito bagagli a Milano. In questo modo potrete sbarazzarvi di tutte le borse e le valigie che potrebbero esservi d’intralcio e non perdere tempo a trascinare i vostri effetti personali per la città.

Le migliori opzioni di deposito bagagli a Milano sono ovviamente quelle che si trovano nel punto più comodo per voi. È possibile prenotarli in anticipo e pagare online, per non perdere tempo prezioso e sfruttare al meglio il vostro soggiorno a Milano.

Le attrazioni da non perdere

E ora la parte più divertente. Una volta che il vostro bagaglio è al sicuro in un deposito bagagli autorizzato, potete girare liberamente. Ecco alcune delle migliori attrazioni che non dovete assolutamente perdervi:

1. Ammirate il Duomo di Milano

Il Duomo è forse una delle architetture più iconiche di tutta Milano. Questo edificio religioso racchiude quasi sei secoli di storia e di arte. Il Duomo è stato progettato in modo da richiamare la struttura tradizionale di una cattedrale, ma è stato impreziosito da pregevoli interni realizzati in marmo e da splendide vetrate a mosaico. Una curiosità: questo edificio ha richiesto centinaia di anni per essere completato e rispecchia perfettamente l’enfasi che i milanesi pongono sulla qualità.

Naturalmente è un luogo molto visitato, quindi la cosa migliore da fare per evitare una lunga fila e perdere mezza giornata prima di riuscire a entrare è prenotare in anticipo; così facendo, potrete semplicemente presentarvi nella fascia oraria stabilita e godervi tutto ciò che il Duomo ha da offrire.

2. Passeggiate nel Cimitero Monumentale

Milano vanta un museo all’aperto ricco di opere d’arte del XIX° secolo. Il museo funge anche da cimitero per celebrità, politici e altri personaggi influenti d’Italia. Si può tranquillamente passare mezza giornata a girovagare e a scoprire le persone che hanno reso Milano la città unica che è oggi.

3. Fate shopping nella Galleria Vittorio Emanuele II

Se volete un luogo iconico per fare shopping vi consigliamo di recarvi in questa galleria commerciale in stile italiano. Costruita nel XIX° secolo come collegamento diretto tra il Duomo e Piazza Della Scala, quest’area è oggi costellata dai negozi di alcuni degli stilisti più famosi. Tuttavia, a meno che non siate disposti a spendere una piccola fortuna da Gucci, è meglio limitarsi a guardare le vetrine.

4. Scattatevi una foto davanti alla statua L.O.V.E.

Progettata dall’artista italiano Maurizio Cattelan, questa statua aggiunge un tocco di modernità a una città millenaria. L’opera è una dichiarazione artisticamente audace per dire un “vaffa” al distretto finanziario, con un dito medio puntato verso l’alto. La scultura, infatti, è stata collocata in questo luogo non molto tempo dopo che l’Italia è stata drasticamente colpita dalla crisi economica del 2008. Oggi è un’attrazione da non perdere per scattarsi una foto di fronte ad essa.

5. Lasciatevi rapire dalla moda da Armani Silos

Se amate la moda o siete semplicemente appassionati di Giorgio Armani, la visita al suo museo è un must assoluto quando vi trovate in questa città ossessionata dalla moda. Qui potrete ammirare oltre 600 modelli realizzati da Giorgio Armani in persona. Il museo offre la possibilità di scoprire come si è evoluta nel tempo l’eleganza e di vedere le varie tendenze del mondo della moda nel corso del decennio.

6. Lasciatevi sorprendere dalla Triennale di Milano

In questo museo potrete letteralmente ammirare una sbalorditiva collezione che comprende opere d’arte e automobili. Uno degli aspetti più sorprendenti di questo museo culturale è che le mostre sono sempre eclettiche e sorprendenti. In questo luogo è del tutto normale vedere una Fiat accanto alle sculture iconiche del Gruppo Memphis. Ogni volta offre un’esperienza unica e indimenticabile.

Siete pronti per Milano!

Ci sono tantissimi motivi per andare a Milano. Sebbene queste sei attrazioni rappresentino solo una piccola parte di tutto ciò che questa splendida città ha da offrire, sono sicuramente delle tappe obbligate per qualsiasi turista. Perciò, lasciate le valigie in un deposito e iniziate a esplorare Milano.