L’Its Lombardia Meccatronica si presenta a Saronno: “Gli Its sono fabbriche occupazionali”

Giornata di grandi presentazioni all’Istituto Giulio Riva di Saronno per la presentazione ufficiale dell’Its Lombardia Meccatronica, il nuovo corso post-diploma voluto dall’Unione degli Industriali della Provincia di Varese e da Confindustria Alto Milanese per venire incontro alla crescente domanda delle imprese del territorio.

Galleria fotografica L’Its Lombardia Meccatronica si presenta a Saronno 4 di 27

Il nuovo corso “Tecnico superiore per l’automazione ed i sistemi meccatronici industriali” prederà avvio nella sede dell’Itis Giulio Riva già dall’anno scolastico 2022/2023, un corso di due anni che darà la possibilità a ragazzi e le ragazze che lo sceglieranno di operare in svariati ambiti, tra cui la realizzazione, integrazione e programmazione di macchine e sistemi automatici destinati ai più diversi processi e settori in ambito industriale.

A prendere parte all’atteso evento il presidente di Confindustria Varese Roberto Grassi, il Presidente di Confindustria Alto Milanese Diego Rossetti e il vicepresidente di Confindustria per il Capitale Umano Giovanni Brugnoli. E ancora Monica Poggio e Raffaele Crippa, rispettivamente presiedete e direttore ITS Lombardia Meccatronica e a fare gli onori di casa Monica Maria Zonca, dirigente scolastico dell’Itis G. Riva.

Proprio la dirigente Zonca ha aperto l’open day ricordando i numeri dell’istituto, «oggi abbiamo quasi 1300 studenti, a testimonianza del fatto che forse l’istruzione tecnica ha un suo peso nel contesto economico e industriale in cui si inserisce» e la rilevanza strategica di una città come Saronno, inserita nel mezzo di quattro diverse province, Varese, Como, Milano, Monza e Brianza.

Dopo i saluti istituzionali dell’assessore all’Istruzione Gabriele Musarò, la parola è poi passata al presidente dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese Roberto Grassi, che ha descritto le ITS come «delle vere e proprie fabbriche occupazionali, sono una garanzia del posto di lavoro ancora prima del termine del percorso formativo». Grassi ha poi citato gli ultimi dati dell’indagine Excelsior sull’andamento dell’occupazione, secondo cui «nella sola provincia di Varese, le imprese nel 2021 per gli indirizzi meccanica, meccatronica ed energia avevano previsto di assumere 3.250 persone, ma hanno poi riscontrato una difficoltà di reperimento di queste figure nel 57% dei casi».

Un gap tra mondo della scuola e mondo del lavoro, che richiede sempre più la presenza di tecnici specializzati, che è necessario colmare al più presto. Da qui l’appello di Grassi alle imprese: «Diventiate partner di questo Its, perchè investire qui significa investire nel futuro della nostra competitività».

Il presidente Confindustria Alto Milanese Diego Rossetti ha parlato della necessità di eliminare il retaggio culturale che vede nell’istruzione tecnica una scelta di ripiego. «Il nuovo corso ITS Meccatronica è coerente con gli obiettivi che ci siamo posti come Associazione di investire sui giovani per promuovere la competitività delle nostre aziende e assicurare alle nuove generazioni un futuro professionale». Rossetti ha poi rivolto un appello agli amministratori comunali: «Bisogna agevolare il trasporto, in modo che questi centri di formazione possano essere connettori di aree importanti».

Presenti all’open day di presentazione del nuovo corso ITS Lombardia Meccatronica a Saronno anche due imprese del territorio, interessate ai temi formativi presentati.

Davide Valisi, SPII Spa di Saronno (in foto a sinistra): «La necessità di competenze sempre più specialistiche è ormai irrinunciabile per il mondo delle imprese. Abbiamo bisogno di figure specializzate in grado di portare avanti lo sviluppo tecnologico e digitale sempre più pressante e diffuso in ogni ambito. Ci servono in azienda persone in grado di parlare con gli ingegneri che progettano i prodotti, figure capaci di comprendere il medesimo linguaggio e mettere in pratica quelli che, altrimenti, resterebbero solamente dei progetti».

Riccardo Rosa, Rosa Ermando Spa di Milano (in foto a destra): «Come costruttori di macchine utensili siamo in grado di ospitare in azienda tutte le competenze che vengono studiate all’interno degli ITS. Dall’ufficio tecnico all’assemblaggio, alla programmazione e progettazione elettronica. Perché sono interessanti gli studenti che frequentano un ITS? Perché in azienda non servono solo gli ingegneri che progettano, ma anche gli addetti che mettono le mani in pasta. Il percorso di tirocinio affiancato a quello di studio più classico, che viene messo in pratica nei corsi ITS, è il giusto abbinamento che serve alle imprese».

Per Monica Poggio, Presidente ITS Lombardia Meccatronica e Amministratore Delegato di Bayer Italia, la peculitrità dei percorsi ITS rispetto alle università è lo stile di apprendimento, «che negli Its è più applicativo, con la teoria che si affianca a molta pratica». «Grazie alla co-progettazione con le imprese – gli fa eco Raffaele Crippa -, i nostri corsi rispondono a precisi fabbisogni professionali, riducendo notevolmente il mismatching tra domanda e offerta di lavoro I nostri soci sono 157, di cui 106 sono aziende».

A terminare gli interventi dell’open day Giovanni Brugnoli, vicepresidente di Confindustria per il Capitale Umano: «Un nuovo corso dell’Its Lombardia Meccatronica non è soltanto una buona notizia per il territorio di Varese e dell’Alto Milanese, ma è una buona notizia per l’intero Paese. Rappresenta infatti un metodo virtuoso perché dimostra che per aumentare l’occupabilità dei nostri giovani non è necessario far nascere nuove Fondazioni ITS, di fatto disperdendo risorse in nome di una sbagliata ‘logica del campanile’, ma serve moltiplicare i corsi mettendo a valore il grande bagaglio di esperienza e competenza di Its eccellenti».

Spazio quindi alle iscrizioni, aperte fino al 19 settembre. «Il nostro slogan è “muoviamo passioni” – ha concluso il direttore di Its Lombardia Meccanica Raffaele Crippa -, siamo qui per voi».