A Lozza arriva il calisthenics. Il sindaco: “Il nostro comune punta molto sullo sport”

Un’area attrezzata per fare attività fisica all’aria aperta. È quella che sta sorgendo in via Cavalier Brianza a Lozza, una zona accanto a un parcheggio, che l’amministrazione comunale ha deciso di valorizzare.

I lavori, come spiega il sindaco Giuseppe Licata, sono appena cominciati: «Si tratta di una riva vicino ad un’ampia area adibita a parcheggio che abbiamo deciso di sfruttare allestendo un calisthenics: metteremo varie attrezzature che consentiranno ai cittadini di Lozza, ma non solo, di fermarsi a fare attività sportiva all’aperto.

Da sempre – continua il sindaco di Lozza – la nostra amministrazione punta molto sullo sport e sul benessere e quest’area si aggiungerà alle tante altre strutture, pubbliche e private, a disposizione nel nostro piccolo comune. Qui ospitiamo il Palatennis tavolo dove si allenano gli atleti della nazionale di ping pong, il minigolf, il Padel e il Crossfit e c’è un centro sportivo in ristrutturazione. I lavori stanno riprendendo ora, dopo una lunga pausa, causata dalla pandemia ma non solo: la difficoltà nel reperimento dei materiali e gli aumenti dei costi delle materie prime hanno messo in difficoltà l’impresa e di conseguenza il Comune. Siamo intervenuti perché i lavori riprendessero con celerità ma va anche detto che, piccola nota polemica, i comuni hanno pochi strumenti normativi per fare pressione sulle imprese perché finiscano le opere nei tempi previsti. Noi però proseguiamo sulla via intrapresa che è quella di puntare su un’offerta sempre più ricca per fare sport».