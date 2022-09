Musei e arte nel primo incontro dei “Dialoghi di design” al Ma*Ga di Gallarate

Ordine degli Architetti di Varese e Fondazione Pio Manzù presentano “Dialoghi di Design”, incontri con i protagonisti del design italiano.

Il primo appuntamento della rassegna è con Elisabetta Cozzi e Federica Sala, il 22 settembre 2022 alle 17.30 presso il Museo Ma*Ga di Gallarate: due ospiti molto diverse per natura e per formazione professionale, che racconteranno le proprie esperienze in un confronto diretto con una chiacchierata informale. Moderatore della serata sarà l’architetto Giorgio Caporaso.

Elisabetta Cozzi è curatrice del Museo Fratelli Cozzi, uno spazio nuovo e sorprendente che ospita la collezione di 60 modelli di Alfa Romeo di Pietro Cozzi, fondatore della concessionaria Fratelli Cozzi. Da un Museo pensato come omaggio al suo fondatore, è nata una realtà aziendale indipendente e vocata al mondo MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Events/Exhibitions). Il Museo Fratelli Cozzi è di fatto diventato un luogo dove la passione per le Alfa Romeo si innesta in uno spazio architettonico inconfondibile che oggi ospita momenti di formazione e cultura.

Federica Sala è un curatore indipendente e design advisor: Collabora con istituzioni museali, fondazioni private, archivi storici, aziende, designer e riviste per ideare, sviluppare e produrre contenuti legati al mondo del design e dell’arte.