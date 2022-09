Nedvěd e Dara Rolins comprano un terreno a Leggiuno

Nella foto Pavel Nedved e Dara Rolins (fonte Instagram)

Il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved e la sua compagna, la cantante Dara Rolins, hanno comprato un terreno ad Arolo, località di Leggiuno affacciata sul Lago Maggiore. A rilevarlo è un articolo del Corriere della Sera firmato da Mario Gerevini di venerdì 23 settembre (link).

Il terreno in questione si tratta di un’area edificabile di quasi 2.000 metri quadri, il che fa pensare al primo passo verso la costruzione di una villa con vista sul Verbano.

L’ex calciatore e l’artista non sono certo i primi vip ad aver scelto Leggiuno come luogo dove costruire il proprio nido per trascorrere periodi di serenità. Sempre ad Arolo sorge infatti anche Villa Cefis, appartenuta proprio all’imprenditore e presidente della Montedison Eugenio Cefis. Poco distante, sul lungolago, si può osservare anche la villa un tempo di proprietà di Giorgio Sisini, imprenditore e fondatore della Settimanan enigmistica (link all’articolo).