Oltre 50 interventi dei vigili del fuoco per il maltempo tra Comasco e Lecchese

Così come il maltempo ha colpito il Varesotto e il Canton Ticino (leggi qui), forti piogge si sono abbattute anche sul Comasco e sul Lecchese, provocando diverse situazioni di emergenza che hanno impegnato le squadre lombarde dei vigili del fuoco.

Galleria fotografica Vigili del fuoco al lavoro per il maltempo in Lombardia 4 di 4

In particolare, nella notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 settembre sono stati effettuati più di 50 interventi tra le province di Como e Lecco: le forti precipitazioni hanno causato diversi allagamenti che hanno richiesto numerosi interventi di prosciugamenti nei centri abitati; diversi anche i soccorsi ad autisti in difficoltà e operazioni di messa in sicurezza di rami pericolanti.