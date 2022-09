Parte il bibliobus e si inaugura la gaming zone, un sabato speciale per la biblioteca di Busto Arsizio

Sabato 1 ottobre il Bibliobus, il furgone attrezzato che porta i libri e i servizi della biblioteca in alcuni luoghi significativi della città, farà tappa per la prima volta al mercato di piazzale Bersaglieri. Alle ore 10 sarà presente la vicesindaco e assessore alla Cultura Manuela Maffioli per dare il via alle attività di “street book”.

Il Bibliobus è una delle numerose iniziative realizzate nell’ambito del progetto “Reading Busto. Leggere in città, leggere la città” predisposto dall’Amministrazione comunale e dall’Associazione Noi del Tosi, in collaborazione con varie realtà del territorio, e finanziato dal Bando Fondazione Cariplo “Per il libro e la lettura”. Lo scopo è quello di ampliare la base sociale della lettura, favorendo il coinvolgimento di nuovi pubblici e l’aumento del numero di lettori e di promuovere la lettura come pratica quotidiana diffusa. Il Bibliobus offrirà tutti i servizi della biblioteca: iscrizione, prenotazione, prestito, sarà anche possibile consegnare i libri già letti.

Alle ore 15 sarà inaugurata la Gaming Zone della Biblioteca, uno spazio dedicato ad adolescenti dai 14 ai 19 anni, attrezzato con console nuove di zecca e un lungo elenco di videogiochi per giocare in compagnia. In concomitanza con l’inaugurazione, EduGamers for kids darà il via al Grande Gioco, un percorso di esperienze ludiche e videoludiche che si articolerà fino a Natale, rivolto a squadre di ragazze e ragazzi dai 13 ai 19 anni. Le prove del gioco si svolgeranno sia nel mondo fisico, sia nel mondo digitale, testando le differenti abilità dei partecipanti.