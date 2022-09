Partenza falsa per i Mastini: gialloneri battuti 3-2 a Bressanone

Speravano in una partenza di campionato migliore i tanti tifosi dei Mastini che hanno raggiunto il palaghiaccio di Bressanone per assistere all’esordio in campionato dei gialloneri. A spuntarla invece sono stati i Falcons padroni di casa con il minimo scarto, 3-2, maturato nei tempi regolamentari: zero punti, quindi, in carniere per la squadra di Deveze.

Decisivo l’ultimo terzo di gioco quando gli altoatesini hanno mostrato una preparazione migliore mentre i gialloneri hanno accusato maggiore fatica, come si temeva alla vigilia visti i relativamente pochi giorni di allenamento sul ghiaccio. Fatto sta che il Varese non ha raccolto nulla, nonostante sia andato due volte in vantaggio nell’arco dell’incontro.

Deveze, che ha dovuto rinunciare allo squalificato Piroso e all’indisponibile Raimondi, ha scelto Perla a guardia della porta; e un altro volto nuovo è stato il primo marcatore stagionale ovvero Matte Desaultes, autore dello 0-1 con un tiro dagli 8 metri dopo un ingaggio da powerplay vinto. Poco dopo però ecco l’1-1 dei Falcons con una deviazione vincente sottoporta di Kershbaumner. Il primo terzo non è ancora terminato, perché tocca a Tilaro mettere a frutto un bell’assist di Raimondi: 1-2.

Nel terzo centrale il Bressanone alza i ritmi in attacco e guadagna un paio di powerplay sventati dai gialloneri. Dalla parte opposta però è Donini a evitare la capitolazione, specie su Desaultes e M.Borghi: si va così al riposo con il punteggio invariato.

In avvio di ultima frazione però, il Brixen riesce a pareggiare con il canadese Cianfrone dopodiché brillano i due portieri. Quando però i Mastini non sfruttano una penalità e perdono Bertin, tocca ai padroni di casa avere il disco buono per il 3-2 messo a segno da Eruzione. E l’assalto final del Varese non porta frutto.