I protagonisti di “Ride to donate” sono pronti a pedalare in memoria di Luca Gaspari

È tutto pronto per il via di “Ride to Donate”, l’iniziativa nata per ricordare Luca Gaspari, il noto commerciante di abbigliamento del centro di Varese scomparso in giugno (a soli 59 anni) a causa di una leucemia.

Il progetto prevede una pedalata di un gruppo di amici – in sella anche il figlio di Luca, Nicolò – che si snoderà in tre tappe da Tirano, in Valtellina, a Vittorio Veneto, la città natale di Gaspari. Ai nove ciclisti si aggiunge un supporto tecnico formato da tre persone che, oltre a dare assistenza, si occuperà di realizzare un diario quotidiano che sarà pubblicato – tra venerdì 23 e domenica 25 settembre – su VareseNews, partner dell’iniziativa. Il gruppo si è dato il nome di “Team Kannelloni”, l’appellativo scherzoso usato da Gaspari con gli amici.

La parte più rilevante però, è la raccolta fondi abbinata all’iniziativa attraverso la piattaforma Gofundme: le donazioni saranno destinate alla sezione varesina dell’AIL, l’associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma che da sempre sostiene l’Unità Operativa di Ematologia presso l’ospedale di Circolo di Varese. Nel nostro precedente articolo, era stato indicato il traguardo simbolico dei 10mila euro che nel frattempo è stato “polverizzato” dalla generosità degli amici di Luca e di tutte le persone che hanno deciso di contribuire.

Oggi – mercoledì 21 – il “salvadanaio” è stato riempito con oltre 13.700 euro ma l’obiettivo è quello di raggiungere la più alta cifra possibile durante la pedalata, così da supportare in modo ancora maggiore l’attività di AIL Varese. Nei giorni scorsi “Ride to Donate” ha ricevuto una spinta anche da Luca Gregorio e Riccardo Magrini, i telecronisti che raccontano le gare di ciclismo su Eurosport. Una vera e propria “tirata”, come si dice in gergo, che ha ulteriormente aiutato la raccolta.

Luca Gaspari

IL TEAM KANNELLONI

In bicicletta: Riccardo Pasquale; Nicolò Gaspari; Stefano Alberti; Matteo Gambardella; Giorgio Ceresa; Paolo Castiglioni; Federico Brebbia; Davide Manetti; Jacopo Gamba.

In ammiraglia: Andrea Laudi; Umberto Serjani; Guglielmo Niada

LE TAPPE

Venerdì 23: Tirano – Lagundo

Sabato 24: Lagundo – Passo Pordoi

Domenica 25: Passo Pordoi – Vittorio Veneto

GLI SPONSOR

“Ride to Donate” è sostenuto da una serie di importanti realtà della nostra provincia. Innanzitutto è supportato da Orgoglio Varese, il pool di aziende nato su iniziativa di Rosario Rasizza e attivo a favore di diverse società e iniziative sportive; inoltre avrà come sponsor la concessionaria Marelli&Pozzi che fornirà la vettura ammiraglia, lo Studio Bertola che garantirà copertura assicurativa e la Peruffo Cicli che darà il supporto in ambito tecnico-ciclistico. Come detto, infine, VareseNews sarà media partner con la pubblicazione quotidiana del diario dei partecipanti.