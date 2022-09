Pullman troppo affollati di studenti: Autolinee Varesine potenzia alcune tratte

Più autobus a disposizione degli studenti. Dopo la prima settimana di lezioni, Autolinee Varesine annuncia di aver potenziato alcune delle tratte più frequentate dagli studenti. La decisione arriva al termine di una serie di problematiche evidenziate da genitori e ragazzi alle prese con un servizio di trasporto “sottodimensionato”. La società di trasporti indica alcuni aggiustamenti “laddove possibile”.

In particolare, sugli ingressi a Varese, è stato aggiunto un bus in più sulla linea N20; un bus in più sulla linea N21; un bus in più sulla tratta urbana tra la stazione FS e i licei di Masnago.

Potenziati, con una corsa aggiuntiva per tratta, sia l’ingresso a Tradate da Carnago sia quello di Bisuschio da Varese.

Sono state allestite provvisoriamente corse di rinforzo da Varese verso Gaggiolo alle 12.40, da Bisuschio verso Varese alle 12.05, da Varese verso la Valganna alle 12.25.

«Tutto ciò lo dobbiamo per correttezza e per dimostrare l’impegno quotidiano che mettiamo nell’affrontare le criticità – spiega sulla propria pagina Facebook la società dei trasporti – Ora, non tutte le criticità si possono risolvere: a nessuno abbiamo promesso “da domani ci sarà un bus in più, da domani non succederà più” senza l’assoluta certezza che fosse così.

Avere decine di scuole che, provvisoriamente ma contemporaneamente, effettuano uscite anticipate alle 12 (e qualcuno anche alle 11.30) per proprie, legittime ragioni organizzative non aiuta; anzi, rende proprio impossibile “tamponare” qualsiasi destinazione e qualsiasi situazione. Non possiamo togliere una corsa alle 13 o alle 14 – anche se per qualche giorno “non serve” – per anticiparla alle 12: il trasporto pubblico locale non funziona così.

Non poter più usufruire dei finanziamenti specifici legati all’emergenza Covid ha riportato il servizio allo stato del 2019. Con tutti i problemi che allora, e negli anni precedenti, si registravano sempre nelle prime settimane di scuola, in qualsiasi città italiana.

Storicamente, la situazione si normalizza man mano che le scuole implementano gli orari definitivi, suddividendo le uscite tra più momenti, evitando un unico orario in cui migliaia di ragazzi si riversano in strada; si normalizza senza bacchette magiche che nessuno ha, ma osservando e analizzando, ogni giorno, ogni singola criticità.

E se volete segnalare una situazione particolare, fatelo via mail al nostro indirizzo. Alle (tante) critiche costruttive si risponde sempre e doverosamente, in modo sincero anche quando non si potrà accogliere la vostra richiesta; alle (non poche) minacce, volgarità, insulti e dimostrazioni di ignoranza di vario genere, non si risponde mai».