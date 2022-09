Raccolta differenziata dei pannolini: problemi, orari, soluzioni e maleducazione

Un nido di Varese in zona Brunella denuncia disagi legati alla raccolta differenziata dei pannolini: “Il ritiro a volte salta – scrive la titolare della struttura privata – ma il peggio è che la mattina, quando arrivo per aprire l’asilo, oltre ai miei sacchetti di pannolini, trovo dentro tante altre cose: carte, gratta e vinci, schedine, buste, e questa mattina anche un bel saccone pieno di pannoloni sporchi degli anziani e a me tocca riportare in giardino il mio bidone reso più pesante e più puzzolente anche dai rifiuti degli altri”.

PRIMI RITIRI ALLE 4.30 DEL MATTINO: OCCHIO AGLI ORARI

Sul primo punto, quello del “mancato ritiro”, è impresa Sangalli a rispondere invitando a controllare orari, oltre che giorni di esposizione: «I nostri operatori iniziano il giro per la raccolta della differenziata alle 4.30 del mattino – ricordano dalla Sangalli – per questo chiediamo alle utenze di esporre sacchi e bidoni dalle ore 20 del giorno prima e le 4 del mattino del ritiro. Ma attività e utenze non domestiche, asili inclusi, possono esporre i rifiuti a chiusura dell’attività il giorno prima del ritiro, anche nel pomeriggio».

In particolare, sul caso singolo, il gestore del servizio ha recuperato le precedenti segnalazioni di disservizio: il nido in questione si trova all’inizio del percorso dell’operatore, con passaggio nelle primissime ore del mattino e il ritiro di secco e pannolini è prevista il lunedì e il giovedì mattina, rendendo difficilmente sfruttabile il ritiro del lunedì mattina. «In caso di oggettive difficoltà come questa chiediamo di scrivere a segnalazionivarese@impresasangalli.it. Cercheremo di trovare una soluzione», fano sapere dalla Sangalli, che ha introdotto il servizio di raccolta differenziata di pannolini (e pannoloni) in città, attivabile con richiesta diretta di utenze domestiche e non, e consente di smaltire i pannolini due volte a settimana, solitamente in concomitanza con il ritiro del secco (sacco rosso).

MALEDUCAZIONE: A CIASCUNO I SUOI RIFIUTI

“Vorrei che le persone capiscano quanto un loro comportamento può dare fastidio ad altri”, scrive la lettrice di VareseNews – Sono delusa dalle persone che come sempre pensano solo a se stesse e non pensano agli altri .Oltre alla puzza anche di questi pannoloni per persone anziane, ho il bidone ancora più pieno e ancora più pesante da spostare. Spero che, se leggeranno, queste persone possano capire il fastidio che si prova a trovare spazzatura schifosa degli altri nei propri contenitori”.