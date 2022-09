Rapinavano collanine d’oro spruzzando spray al pepe alle vittime

La polizia svizzera ha arrestato un 25enne italiano residente in Liguria su cui pendeva un mandato di cattura internazionale della magistratura ticinese. L’uomo era stato fermato in agosto dalle autorità olandesi per poi essere estradato in Svizzera.

Il 25enne, in correità con altre persone, è sospettato di essere coinvolto in una decina di rapine e furti, commessi il 3 e il 4 giugno scorso nel corso di un festival musicale a Malvaglia.

Nello specifico gli autori strappano le collane d’oro delle parti lese durante la serata, approfittando della confusione generata con varie modalità, tra cui l’utilizzo di spray al pepe. La polizia, nel rendere noto il fatto, hanno ricordato che fatti analoghi avvenuti in Italia hanno avuto gravi conseguenze.

All’uomo arrestato si contestano i reati di rapina, furto aggravato, danneggiamento e lesioni semplici. L’inchiesta è coordinata dalla procuratrice pubblica Marisa Alfier.