Resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Denunciato a Saronno un 47enne

Resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Sono i due reati contestati ad un cittadino italiano di 47 anni, fermato dalla Polizia locale di Saronno nel tardo pomeriggio di mercoledì 21 settembre.

La pattuglia della Locale è intervenuta su segnalazione nei pressi di un bar del centro storico, dove l’uomo stava arrecando disturbo alla clientela e ai passanti, rovesciando a terra il mobilio dell’area esterna al locale.

Invitato dagli agenti ad identificarsi, l’uomo ha rifiutato e opposto resistenza. Dalla Polizia locale riferiscono quindi che “con non poca difficoltà gli operatori sono riusciti a immobilizzare l’uomo e farlo salire sull’autovettura di servizio per accompagnarlo presso il Comando di Polizia Locale di Saronno per la stesura degli atti di rito”.

La posizione del 47enne è ora al vaglio del Tribunale di Busto Arsizio.