Restano gravi ma stabili le condizioni dei due intossicati di Brenta

Restano gravi ma stabili le condizioni dei due giovani rimasti intossicati nella notte fra mercoledì e giovedì in un appartamento del centro storico di Brenta. I due ragazzi di 24 e 27 anni, stranieri, si erano addormentati con un braciere ancora attivo in casa, non è chiaro se acceso per scaldarsi o lasciato spegnere dopo aver cucinato della carne alla griglia all’esterno della casa di via Garibaldi (foto) nel paesino della Valcuvia.

Sta di fatto che il fuoco, appena sopito, ha continuato nella combustione divorando l’ossigeno presente nella casa e sprigionando il monossido di carbonio, gas killer perché impedisce lo scambio di ossigeno con le cellule e porta, se non curato, alla morte.

Difatti i due ragazzi ieri mattina hanno rischiato di non svegliarsi più da un sonno letale che li aveva avvolti e solo un amico preoccupato per non vederli ancora fuori casa ha dato l’allarme, coi vigili del fuoco e le ambulanze sul posto: il locale è stato subito arieggiato mentre i sanitari arrivati con ben due elicotteri avevano già preso in mano la situazione, intubando entrambi e disponendo il ricovero uno per il Policlinco di Zingonia, nella Bergamasca, l’altro alla volta del Niguarda di Milano dove sono stati sottoposti a cure iperbariche.

In paese la notizia ha provocato grande sconcerto: i ragazzi sono conosciuti e lavorano in alcune attività della zona.