Scuole chiuse a Varese martedì 4 ottobre lungo il percorso della Tre Valli

In occasione della gara ciclistica Tre Valli Varesine, che sarà martedì 4 ottobre, è prevista la sospensione dei servizi scolastici ed educativi in alcune zone della città a seguito delle limitazioni e variazioni alla viabilità.

Per ragioni di sicurezza pubblica, dal momento che per molte scuole l’orario di uscita degli alunni coincide con quello di svolgimento della corsa, e a causa della sospensione del servizio di trasporto pubblico in diverse aree, è stato emanato il provvedimento di chiusura di diverse strutture scolastiche. Un’ordinanza che vuole anche ridurre il più possibile i disagi alla mobilità, lasciano invece inalterata la frequenza degli istituti non interessati dallo svolgimento della corsa.

Di seguito l’elenco delle scuole interessate in diverse misure dall’ordinanza comunale; tutte quelle non espressamente segnalate, invece, procederanno con il regolare funzionamento delle attività, compresi tutti i servizi parascolastici.

Elenco scuole che resteranno chiuse martedì 4 ottobre:

Asili nido privati

Babyland in via Crispi

Bulli e pupe in via Crispi

I Boccioli in via Daverio

Il giardino delle coccole in via Amendola

L’Albero dei bambini in via Vela

Percorsi per crescere in via S.Croce

Lo Scaldacuore via Pian di Sole

Scuole dell’infanzia statali

Dalla Chiesa in via Marzorati

M.L.Vergai via Maggiore

Scuole dell’infanzia comunali

Don Lorenzo Milani in via Procaccini

Scuole dell’infanzia convenzionate

Macchi Zonda in via Daverio

Divina Provvidenza in via Conciliazione

Talachini in via Amendola

Dall’Aglio in via San Carlo

Maria Ausiliatrice i piazza Libertà

Scuole dell’infanzia private

L’albero dei bambini in via Vela

Scuola Europea in via Montello

Percorsi per crescere in via S. Croce

Scuole primarie statali

Morandi in via Morandi

Locatelli in via Nievo

Carducci in via Micca

Fermi in via Daverio

Parini Centro NAI in via N.Bixio

Scuole primarie private

Scuola Europea invia Montello

Maria Ausiliatrice in piazza Libertà

Percorsi per crescere in via S. Croce

Scuole secondarie di primo grado

Dante Alighieri in via Morselli

Vidoletti in via Manin

Scuole Secondarie di primo grado private

Scuola Europea in via Montello

Maria Ausiliatrice in piazza Libertà

A.T. Maroni -Salesiani in piazza S.G.Bosco

Inoltre tutte le scuole secondarie di secondo grado, statali e private, e i centri professionali resteranno chiuse in considerazione delle limitazioni e sospensioni del trasporto pubblico

Sarà infine sospeso il servizio comunale di trasporto scolastico per le linee Locatelli/Vidoletti; Fermi; S.G.Bosco; Varese; Vedano Olona; Besozzo.