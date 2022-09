Seconda uscita per il Varese: a Ciserano in cerca di conferme

L’esordio in campionato ha portato tre punti al Città di Varese. La vittoria contro l’Alcione è stato un primo passo di un lungo cammino che come secondo step vedrà i biancorossi impegnati domenica 11 settembre (ore 15.00) allo stadio “Rossoni” di Ciserano contro la Virtus CiseranoBergamo.

Mister Gianluca Porro dovrebbe confermare lo schieramento che ha ben figurato all’esordio di una settimana fa. Rientrerà tra i convocati il portiere Elia Priori, che si giocherà il posto tra i pali con Leonardo Moleri, mentre saranno ancora indisponibili i due centrocampisti Jonathan Bigini e Gianluca Piccoli.

La Virtus CiseranoBergamo ha vinto la prima di campionato in casa della Caronnese e spera di sfruttare al massimo il fattore campo. L’allenatore Ivan Del Prato è uno dei tecnici della categoria con maggior conoscenza del girone e la sua squadra rispetta l’animo battagliero del mister.

Mister Porro invece ha ben chiaro il compito che dovranno svolgere i suoi: «Sappiamo che sarà una partita dura e complicata in cui dovremo avere coraggio per provare a prenderla in mano noi dall’inizio. Ci aspetta una squadra che, come ha fatto vedere con la Caronnese, ha delle buone idee e dei valori».

«Dobbiamo e vogliamo dare seguito a quanto fatto in queste partite – prosegue l’allenatore biancorosso – sia per i risultati che per prestazione, mentalità e crescita nel gioco. Arriviamo da una settimana in cui i ragazzi si sono allenati bene e sono apparsi brillanti. Abbiamo la responsabilità di far crescere il numero di chi ci segue in tutte le partite. Il pubblico dovrà saper soffrire assieme alla squadra e la risposta che è arrivata nei primi due impegni è stata importante».

DIRETTAVN – Il racconto della gara è già iniziato su VareseNews (guarda qui). Potrete seguire la gara, azione per azione, sul nostro liveblog, partecipando commentando in tempo reale o con l’hashtag #DirettaVn sui social.

SERIE D GIRONE B – II GIORNATA

Domenica 11 settembre ore 15.00: Alcione – Brusaporto; Casatese – Arconatese; Lumezzane – Ponte San Pietro; Real Calepina – Desenzano; Seregno – Villa Valle; Sona – Folgore Caratese; Sporting Franciacorta – Caronnese; Varesina – Breno; Virtus CiseranoBergamo – Varese.

CLASSIFICA: Lumezzane, Desenzano, Varese, Varesina, Arconatese, Casatese, Virtus CiseranoBergamo 3; Breno, Real Calepina, Ponte San Pietro, Sporting Franciacorta 1; Villa Valle, Seregno, Brusaporto, Caronnese, Alcione, Sona, Folgore Caratese 0.